Драка «Зенита» и «Спартака» среди самых безумных. Померкло побоище в Раменском

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вчера, 12:25

Шесть красных карточек после финального свистка.

2022 год. «Зенит» — «Спартак»

После финального свистка футболисты решили, что Москалёв и его помощники в этом году недостаточно страдали. Арбитр дал бороться – переборщил, а игроки приняли это за сигнал устроить побоище. Барриос порвал футболку Промесу после словесной перепалки. Родригао бил ногами Николсона. Шамар ответил ударом прямо в нос, пока рефери показывал первые красные карточки. Селихов ударил игрока «Зенита» ногой. Соболев «забивал» соперника кулаком, как в драках футбольных фанатов из далёкого прошлого. А Семак и Абаскаль идеально подошли для роли тех, кто не может утихомирить команды. Футболисты не боялись дракой разозлить тренеров, это тоже фактор. Родригао и Барриос провоцировали эскалацию, хотя Зобнин и компания по ходу матча тоже вели себя неразумно. Но именно Родригао задирал Николсона, а Барриос подхватил идею. Оба найдут оправдание, может, ямаец что-то сказал? А уже не важно. Так вести себя нельзя. Москалёв выдал шесть красных карточек по делу. Возможно, стоило показать минимум жёлтую карточку Промесу, но есть ещё КДК – рассудят и выдадут дисквалификации всем горячим головам.

2017 год. «Урал» — «Локомотив»

Год назад стенка на стенку сошлись «Спартак» и «Динамо», но там дети баловались, если сравнить с другими потасовками. «Урал» пять лет назад проигрывал в финале Кубка России 0:2, что огорчило команду Иванова. Тарханов и Сёмин – опытные люди, но ценность их матча была выше, исключить драку не могли. Зато когда сцепились Фидлер и игроки «Локомотива», то эмоции удалось погасить быстрее. Ари и Фарфан вместе с Манучаряном и Фидлером получили по красной карточке. Больше других завёлся Ари, бросался на Гильерме. Вратарь успокаивал форварда, который через пару минут будет праздновать победу в кубке.

2013 год. «Алания» — «Динамо»

Сарказм госпожи Истории. Тут сразу две драки, где в основе действий Мамаев и Кокорин. В концовке игры «Алании» и «Динамо», в которой хозяева сенсационно вели 1:0, игроки атаки москвичей Джуджак и Кокорин вместо организации ответного мяча выдумали конфликт. Также некрасиво вёл себя Чантурия – дал подзатыльник Кокорину и плевал в соперников. А спровоцировал всё Александр. Сыграл в подкате против Неко на красную карточку, а затем дал пощёчину сопернику, чем продолжил потасовку. Впрочем, ответ игроков «Алании» ничем не лучше. Иванов показал красные Неко, Чантурии, Джуджаку и Кокорину.

2011 год. ЦСКА – «Анжи»

А здесь в сердце конфликта Мамаев. Павла некрасиво атаковали по ногам сзади, но не сбили на землю. На такую наглость хавбек «армейцев» ответил Агаларову, чем спровоцировал большую потасовку. Вот тут вспоминаем, что когда-то в России на трибунах были организованные фанаты, которые сейчас чаще бойкотируют поединки. Болельщики ЦСКА и «Анжи» устроили продолжение банкета. Роберто Карлосу и Акинфееву пришлось их успокаивать, на поле бросали посторонние предметы и части вырванных кресел. Кстати, эта драка примечательна тем, что Гаджи Гаджиев – тренер «Анжи», конфликтовал с Набабкиным и Василием Березуцким. Слуцкий не полез никого бить, ведь дрались без участия арбитра.

2006 год. «Спартак» — ЦСКА

Принципиальные соперники, как вчера, но целый финал Суперкубка России ранней весной. ЦСКА выигрывал в концовке 3:2 после гола Жо. «Спартак» мечтал о камбэке, но пришлось прервать контратаку соперника с фолом. Затем завёлся Одиа, которого в спину подтолкнул Моцарт. Нигериец ответил, его успокаивал Газзаев. В этом случае драка не была массовой, но непонятно, зачем её начали? Судья Егоров уже показал второе предупреждение Родригесу за срыв атаки, Моцарт зря толкал Одиа. Вместо обычной концовки добавилась потасовка, в результате которой нигериец каким-то чудом избежал удаления – наверное, зря. А вот для Моцарта вторая карточка стала досрочным пропуском в раздевалку.

2005 год. «Спартак» — «Алания»

«Красно-белые» выносили соперника со счётом 4:0, а затем гости заработали и реализовали пенальти. Казалось бы, где повод для драки? Но талантливый человек его нашёл. Видич не отдавал мяч сопернику, взяли с Ковалевским игрока гостей в «коробочку», чем вызвали понятную реакцию. Не лучшее поведение игроков «Спартака», а поскольку оппонент попался горячий – случилась потасовка стенка на стенку. Отметим, что именно толкались, а не били друг друга ногами и руками, как вчера. Обошлось без красных карточек. Матч, к слову, завершился победой москвичей 5:1, последний гол забил тот самый Кавенаги.

2004 год. «Сатурн» — ЦСКА

Завершаем ретроспективу классикой, одна из самых жёстких драк в новейшей истории российского футбола – побоище в Раменском. Действующий чемпион ЦСКА принимал крепкий тогда «Сатурн». Как обычно бывает, ничто не предвещало беды, но если команды завелись, придержали эмоции в игровых моментах, а потом нашёлся человек, который сыграл подло, по мнению соперника, то искра зажигается и остановить её сложно. В этом случае драться пытались почти все. Основные, запасные, отдельные фанаты рвались на поле. Арбитр удалил по два игрока из каждой команды. У ЦСКА красные увидели Василий Березуцкий и Жирков, но в мире с VAR точно выдали бы больше. Тот же Жедер наработал кулаками на удаление.

Ветераны правы – драки в футболе случались и раньше. Но лишь спустя 18 лет нашлась потасовка, которая может соперничать с классическим побоищем. Такие эпизоды не красят игроков и не нравятся из-за подлости отдельных участников – удары со спины, через голову других, но точно смотрятся эффектно. Драку «Зенита» и «Спартака» увидят во всём мире, тут нет сомнений. В случае, если все живы и здоровы, остаётся лишь грустно улыбнуться глупости некоторых игроков, ведь теперь «Спартак» и «Зенит» лишатся важных исполнителей на плей-офф Кубка России. Дисквалификации Родригао, Николсона и Соболева точно будут длительными. Дрались жёстко, как на пьяной дискотеке из далёкого прошлого.