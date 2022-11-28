Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей ЧМ-2022

1669634347

вчера, 14:19

Федерация футбола Ирана требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей.

Ранее американская команда выложила в социальной сети сообщение с изображением флага Ирана без герба Исламской Республики. Позже оно было удалено.

Как объяснили в сборной США , они решили отказаться от использования официального флага Ирана в аккаунтах в социальных сетях, чтобы выразить «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека».

Иранская футбольная федерация ответила на это жалобой в комитет по этике ФИФА , заявив, что США проявили неуважение к национальному флагу Исламской Республики Иран.

ФИФА пока не комментировала ситуацию.