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Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей ЧМ-2022

вчера, 14:19

Федерация футбола Ирана требует дисквалифицировать сборную США на 10 матчей.

Ранее американская команда выложила в социальной сети сообщение с изображением флага Ирана без герба Исламской Республики. Позже оно было удалено.

Как объяснили в сборной США, они решили отказаться от использования официального флага Ирана в аккаунтах в социальных сетях, чтобы выразить «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека».

Иранская футбольная федерация ответила на это жалобой в комитет по этике ФИФА, заявив, что США проявили неуважение к национальному флагу Исламской Республики Иран.

ФИФА пока не комментировала ситуацию.

Сборные Ирана и США на чемпионате мира в Катаре сыграют в 3-м туре. Матч пройдёт завтра, 29 ноября.

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