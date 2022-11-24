Германия восстала против ФИФА, Дания грозится покинуть организацию. Споры о повязках One Love не утихают

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сегодня, 18:59

Налицо непоследовательность ассоциации

Как это часто бывает, главный международный турнир четырехлетия сопровождается не только футбольными новостями. Запрет на продажу пива быстро сменился темой ЛГБТ , которая развивается даже сейчас. Основные споры связаны с повязкой One Love – с ней на матчи ЧМ -2022 собирались выходить капитаны сборных Англии, Германии, Бельгии, Дании, Уэльса и Швейцарии.

Запрет ФИФА

Международная организация не оценила кампанию с радужными повязками – сообщалось что в том случае, если капитан национальной команды выйдет с ней на поле, автоматически получит желтую карточку на первой секунде. Такая санкция предусмотрена и регламентом ФИФА об экипировке.

Зато не распространяется на повязки #NoDiscrimination, которые ассоциация надевать разрешила. Вот, что говорилось в заявлении ФИФА по этому поводу:

Это соответствует статье 13.8.1 правил ФИФА по экипировке, в которой говорится: «Для финальных соревнований ФИФА капитан каждой команды должен носить капитанскую повязку, предоставленную ФИФА ». ФИФА — это инклюзивная организация, которая хочет, чтобы футбол приносил пользу обществу, поддерживая добрые и законные дела, но это должно быть сделано в рамках правил соревнований, которые всем известны.

При этом тот же Вирджил ван Дейк до последнего хотел выйти с повязкой One Love – по словам защитника, его позиция может измениться не из-за возможных санкций, а в том случае, если решение капитана не одобрят напарники по команде. По итогу Вирджил все-таки решил использовать обычную повязку.

Отстаивать кампанию был готов и форвард сборной Англии Харри Кейн – первый матч команда проводила с Ираном, перед ним с радужной повязкой в эфире телеканала ВВС появилась журналистка Алекс Скотт.

В любом случае сопротивление удалось сломить – никто из тех, кто собирался использовать повязку One Love, в ней на первом матче так и не появился.

Видимо, это касается и болельщиков

Хотя не должно – правила ФИФА регламентируют стандарты формы для игроков, но не для болельщиков. К тому же приехавшим в Катар на чемпионат мира в итоге разрешили носить ЛГБТ -символику, пока это не вредит местной культуре.

Что уж говорить, если даже директор оргкомитета Нассер Аль-Хатер заявляет:

Все, о чем мы просим, ​​— это чтобы люди уважали культуру. В конце концов, если вы не делаете ничего, что наносит вред другим людям, если вы не уничтожаете общественную собственность, когда вы ведете себя, не нанося вреда, тогда вам не о чем беспокоиться.

То есть на матчи разрешалось проносить радужные влаги или ту же радужную повязку One Love. Но история с фанатом сборной Нидерландов говорит об обратном. Лоренс отправился в Доху из Амстердама на велосипеде, приехал посетить первый матч голландцев (играли с Сенегалом), но охрана не пустила фаната на стадион, так как на рукав его футболки был нанесен логотип One Love. Пришлось искать другую одежду, но сам болельщик отмечает:

Если вы сделаете это и вас поймают, вас выгонят со стадиона, и вам, возможно, даже придется покинуть страну.

Или вот другая история – у журналиста из Бразилии после матча между Аргентиной и Саудовской Аравии выхватили флаг бразильского штата Пернамбуку. Среди элементов флага есть радуга, поэтому его приняли за символику ЛГБТ .

Фанатам сборной Уэльса не давали попасть на стадион перед матчем с США из-за радужных шляп.

И все это при том, что сами организаторы мирового первенства в Катаре дали добро на ношение радужной символики.

Сборные и первые лица стран продумывают ответные меры

Почему-то такие ограничения касаются не всех. На матче сборных Германии и Японии присутствовала глава МВД Германии Нэнси Фрезер. Она сидела рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино – и надела повязку One Love.

В этот же день играли Бельгия и Канада. Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб тоже появилась на стадионе в этой повязке – и тоже сидела по соседству с Инфантино.

Смотрится это довольно комично – при том, что ФИФА запретила ношение радужных повязок капитанам, а на стадионы не всегда дают пройти с символикой ЛГБТ , перед первыми лицами глава организации остается бессилен.

Что касается игроков, футболисты сборной Германии на командном фото перед игрой с японцами демонстративно прикрыли рты. Позднее в футбольном союзе страны подтвердили, что это ответ на запрет ФИФА – в заявлении говорится, что права человека должны быть чем-то само собой разумеющимся.

В стороне не остался и главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик, после игры он заявил:

Мы хотели подать пример вместе с другими странами, но ФИФА положила этому конец. Если бы все ограничилось только желтой карточкой, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций. Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно.

И самое интересное напоследок – решение ФИФА натолкнуло на размышления о выходе из состава организации Федерацию футбола Дании. О том, что такой вопрос появился на повестке дня, заявил глава союза Йеспер Мёллер:

Мы пока не приняли решение о выходе из состава ФИФА , но этот вопрос стоит в скандинавских странах уже давно. Я должен подумать над вопросом отношений с ФИФА . Предполагаю, что у нас могут возникнуть проблемы, если мы не будем действовать в этом направлении.