Катар — первая сборная, проигравшая все 3 матча на домашнем чемпионате мира

Сборная Катара проиграла сборной Нидерландов (0:2) и заняла последнее месте в группе домашнего чемпионата мира.
Таким образом, Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки ЧМ (7).
Не стоит отчаиваться. Главное, провести хороший турнир как организаторы и не поддаваться политическому давлению. Удачи Катару!
Не стоит отчаиваться. Главное, провести хороший турнир как организаторы и не поддаваться политическому давлению. Удачи Катару!