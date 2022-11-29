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Катар — первая сборная, проигравшая все 3 матча на домашнем чемпионате мира

вчера, 20:33

Сборная Катара проиграла сборной Нидерландов (0:2) и заняла последнее месте в группе домашнего чемпионата мира.

Таким образом, Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки ЧМ (7).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:48
Ну и пусть, не всегда же чемпионаты только в Бразилии или Германии проводить. География футбола расширяется, и это неплохо. Тем более видно, что другие арабские команды более уверенно себя чувствуют в Катаре, куча Болельщиков там их поддерживают. Типа как в 2010 Гана была "прайд оф Африка", и за нее болел весь континент в матче против Уругвая.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 21:21
Завтра аргентина к ним присоединится…
Izmar
Izmar
вчера в 21:11
Сборная не для чемпионата мира.
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:09
Кто-то должен был стать первым.

Не стоит отчаиваться. Главное, провести хороший турнир как организаторы и не поддаваться политическому давлению. Удачи Катару!
3y3uc849zuu5
3y3uc849zuu5
вчера в 21:03
Другого результата не ожидали
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:59
Просто Катару решили в ФИФА не помогать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:42
Такая их судьба в футболе Вечно быть первыми! Первопроходцы,блин...
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