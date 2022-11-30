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Сборная США обыграла Иран и вышла в плей-офф чемпионата мира

сегодня, 00:03
ИранЛоготип футбольный клуб Иран0 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Сборная США обыграла сборную Ирана (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Единственный гол в игре на 38-й минуте забил полузащитник США Кристиан Пулишич.

Сборная США заняла 2-е место в группе В (5 очков), Иран завершил чемпионат мира на 3-е месте в группе (3 очка).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:48
Не получилось у Ирана обыграть США - жалко.
амурец
амурец
сегодня в 01:34
Жаль хотелось победы Ирана
протон
протон
сегодня в 01:27
Иран сам виноват, играли автобусом за что поплатились, нужно было играть как в конце с первых минут. Как говорится лучшая защита это нападение. Азмун сдулся, зря ушел из Зенита, форму потерял в Байере сидя в банке.
На мой взгляд иранские футболисты особо и не хотели побеждать. И близко я не увидел, того заряда, который был в мачте с Уэльсом.
Пример того же Эквадора ничему Иран не научил. Вышли с одной мыслью - сыграть 0:0. А как пропустили, оказалось, что никаких идей в атаке нет вообще. Только бессмысленные забросы и попытки выпросить пенальти.
Сборная США смотрелась гораздо более современной командой. Жаль, что во втором голе был небольшой офсайд, уж больно сама атака хороша была.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:22
Азмуну пора в Сочи к Бердыеву на перевоспитание, а наказанием будет Дзюба
salleeh
salleeh
сегодня в 01:17
Иранцы истерили много с судьей, а надо было играть футбол…
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 00:21
Корея - Гана вообще отдыхает да?
Чем этот матч лучше был? Вообще никак.
Усы Пескова
Усы Пескова
сегодня в 00:19
Американцы чуть лучше смотрелись.
Таганский
Таганский
сегодня в 00:17
По-моему, иранцы сами виноваты в своем поражении, играть-то надо было с первых минут матча, а не упираться в концовке, спасая игру.. А впечатление с начала игры было, что они очень уверены были в спасительной ничейке..
В концовке было видно, как америкосы подсдохли, но персы этим воспользоваться не сумели..
Не думаю, что быстрым, атлетичным америкосам будет легко с голландцами..
Ждем-с, будет интересно..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Весело, потому как ни у тех ни у этих не было середины поля. Тупо стенка на стенку носились по схеме (если её вообще можно так назвать) 8-2, либо 9-1.
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 00:16
    Capral
    Capral ответ witynchik (раскрыть)
    сегодня в 00:15
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 00:14
      Из всех матчей,что были,этот мне понравился больше всех,весело играли.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 00:14, ред.
      Чем-то мне янки понравились. Нет, не показываемым им футболом, который был незамысловат и похож чем-то на дворовый. А своим отношением к игре, своей самоотдачей, отсутствием эгоизма и высокомерия, равным отношением к своим соперникам, даже тем же иранцам. Какие-то простые, свойские ребята с соседней улицы.
      Royal Rumble
      Royal Rumble
      сегодня в 00:13
      Иран обыграл только Уэльс который непонятно как попал на ЧМ 2022. Все азиатские команды походу поедут домой раньше всех. США с победой
      witynchik
      witynchik
      сегодня в 00:12, ред.
      Ай да умнички, ай порадовали
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 00:11
      Классный матч, без пешеходов типо аргентинца, но пошли уже матчи на результат и количество красивых голов и комбинаций будет уменьшаться
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Stalker-ato (раскрыть)
      сегодня в 00:10, ред.
      Уж если Аргентине с саудитами не в кайф было, то чё говорить про остальных.
      Но В.Галь с тюльпанами, думаю всё равно в 1/4 попадёт. Некому у америкосов против Ван Дейка воевать..., не-ко-му.
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      сегодня в 00:08
      США победили по делу…а Иран разочаровал, как балерины падали в конце…. Тьфу
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      сегодня в 00:05
      USA! Молодцы американцы,не будет легко Голландцам с США, ой не будет легко,команда у Американцев очень симпотичная.
      Zak11
      Zak11
      сегодня в 00:05
      Сколько интересно Ирану нужно было ещё времени на то, чтобы отыграться? Да уж.
      Komitas
      Komitas
      сегодня в 00:04
      Сборная США 100% заслужила этот плей-офф!
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