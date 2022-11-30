Сборная США обыграла Иран и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная США обыграла сборную Ирана (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Единственный гол в игре на 38-й минуте забил полузащитник США Кристиан Пулишич.
Сборная США заняла 2-е место в группе В (5 очков), Иран завершил чемпионат мира на 3-е месте в группе (3 очка).
На мой взгляд иранские футболисты особо и не хотели побеждать. И близко я не увидел, того заряда, который был в мачте с Уэльсом.
Пример того же Эквадора ничему Иран не научил. Вышли с одной мыслью - сыграть 0:0. А как пропустили, оказалось, что никаких идей в атаке нет вообще. Только бессмысленные забросы и попытки выпросить пенальти.
Сборная США смотрелась гораздо более современной командой. Жаль, что во втором голе был небольшой офсайд, уж больно сама атака хороша была.
На мой взгляд иранские футболисты особо и не хотели побеждать. И близко я не увидел, того заряда, который был в мачте с Уэльсом.
Пример того же Эквадора ничему Иран не научил. Вышли с одной мыслью - сыграть 0:0. А как пропустили, оказалось, что никаких идей в атаке нет вообще. Только бессмысленные забросы и попытки выпросить пенальти.
Сборная США смотрелась гораздо более современной командой. Жаль, что во втором голе был небольшой офсайд, уж больно сама атака хороша была.