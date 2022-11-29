Англия разгромила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе

Сборная Англии обыграла сборную Уэльса (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 50-й минуте первый гол в игре забил нападающий Англии Маркус Рэшфорд. На 52-й минуте полузащитник Фил Фоден удвоил преимущество англичан. На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль.
Англия заняла 1-е место в группе В (7 очков), Уэльс закончил чемпионат мира на 4-м месте в группе (1 очко).
Чувствуется, что по отборам и подборам в нынешнем составе мундиаля Англии равных нет. Надеюсь, в кои-то веки футбол вернется домой
Чувствуется, что по отборам и подборам в нынешнем составе мундиаля Англии равных нет. Надеюсь, в кои-то веки футбол вернется домой
У них неплохие результаты на последних крупных турнирах. В России дошли до полуфинала, на евро же был финал. Команда потихоньку прогрессирует, медленно идёт к цели.. вполне могут удивить в Катаре)
У них неплохие результаты на последних крупных турнирах. В России дошли до полуфинала, на евро же был финал. Команда потихоньку прогрессирует, медленно идёт к цели.. вполне могут удивить в Катаре)
Англия весьма хороша.Кейн просто лидер, совсем не жадный…
Англия весьма хороша.Кейн просто лидер, совсем не жадный…