Англия разгромила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе

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вчера, 23:54

Сборная Англии обыграла сборную Уэльса (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 50-й минуте первый гол в игре забил нападающий Англии Маркус Рэшфорд. На 52-й минуте полузащитник Фил Фоден удвоил преимущество англичан. На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль.

Англия заняла 1-е место в группе В (7 очков), Уэльс закончил чемпионат мира на 4-м месте в группе (1 очко).