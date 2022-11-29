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Англия разгромила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе

вчера, 23:54
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс0 : 3Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии обыграла сборную Уэльса (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 50-й минуте первый гол в игре забил нападающий Англии Маркус Рэшфорд. На 52-й минуте полузащитник Фил Фоден удвоил преимущество англичан. На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль.

Англия заняла 1-е место в группе В (7 очков), Уэльс закончил чемпионат мира на 4-м месте в группе (1 очко).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:28
Ожидаемо.
Чувствуется, что по отборам и подборам в нынешнем составе мундиаля Англии равных нет. Надеюсь, в кои-то веки футбол вернется домой
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Усы Пескова (раскрыть)
сегодня в 01:07
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 00:56
    Игра в поддавки !
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 00:16
    С выходом Англия!
    Усы Пескова
    Усы Пескова
    сегодня в 00:16
    Недавно прошла информация, что сборная Португалии обратилась в ФИФА с просьбой записать один гол Маркуса Рэшфорда на Криштиану Роналду, так как он заслужил своим нахождением на ЧМ, и идёт на рекорд, Мирослава Клозе хочет догнать!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:05
    Ну что же, посмотрим на английскую сборную в плей-офф)
    У них неплохие результаты на последних крупных турнирах. В России дошли до полуфинала, на евро же был финал. Команда потихоньку прогрессирует, медленно идёт к цели.. вполне могут удивить в Катаре)
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:03
    Вообщем то ожидаемо
    SAMURАI
    SAMURАI
    сегодня в 00:01, ред.
    Эх Уэльс,Уэльс.Стоило ли отбираться на ЧМ раз не готовы.1 очко в не самой сильной группе.

    Англия весьма хороша.Кейн просто лидер, совсем не жадный…
    Гость
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