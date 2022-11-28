Гол Каземиро помог Бразилии обыграть Швейцарию и выйти в 1/8 финала ЧМ

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).
Победный гол на 83-й минуте забил Каземиро.
Бразилия лидирует в группе G (6 баллов), Швейцария идет на 2-м месте (3 очка). Бразильцы благодаря этой победе гарантировали себе место в плей-офф.
Швейцария в последнем туре сыграет с Сербией, Бразилия — с Камеруном.
Прекрасная защита и опорная зона. Мне казалось, что они ждали команду огонь.
Но с другой стороны может отсутствие Неймара тоже сказалось. И они в атаке вот так себя показали. А потом на последних минутах тренер дал команду и снова увидели ту Бразилию которую мы все любим и смотрим.
А швейцарцы ничего не смогли сделать против защиты во главе с Сильвой. Действительно супер защитник.
У сербов появился шанс пройти в плейофф.
Прекрасная защита и опорная зона. Мне казалось, что они ждали команду огонь.
Но с другой стороны может отсутствие Неймара тоже сказалось. И они в атаке вот так себя показали. А потом на последних минутах тренер дал команду и снова увидели ту Бразилию которую мы все любим и смотрим.
А швейцарцы ничего не смогли сделать против защиты во главе с Сильвой. Действительно супер защитник.
У сербов появился шанс пройти в плейофф.