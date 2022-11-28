Гол Каземиро помог Бразилии обыграть Швейцарию и выйти в 1/8 финала ЧМ

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вчера, 20:54

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).

Победный гол на 83-й минуте забил Каземиро.

Бразилия лидирует в группе G (6 баллов), Швейцария идет на 2-м месте (3 очка). Бразильцы благодаря этой победе гарантировали себе место в плей-офф.

Швейцария в последнем туре сыграет с Сербией, Бразилия — с Камеруном.