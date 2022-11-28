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Гол Каземиро помог Бразилии обыграть Швейцарию и выйти в 1/8 финала ЧМ

вчера, 20:54
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0).

Победный гол на 83-й минуте забил Каземиро.

Бразилия лидирует в группе G (6 баллов), Швейцария идет на 2-м месте (3 очка). Бразильцы благодаря этой победе гарантировали себе место в плей-офф.

Швейцария в последнем туре сыграет с Сербией, Бразилия — с Камеруном.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 11:58
Каземиро забил в своем стиле!
Удар просто пушка!
амурец
амурец
вчера в 23:08
Старая гвардия как всегда в самый нужный момент
ABir
ABir
вчера в 22:41
Ожидаемый результат: пятикратные чемпионы мира, кудесники мяча, а кто такая Швейцария в футболе? Часовщики и сыровары. Без шансов против Бразилии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 22:30
После кубкового матча нашим судьям надо в шлемах защитных на матчи выходить.
matrix333
matrix333 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:02
Бразилия хочет стать чемпионом мира, у них есть опыт. Они не Испания, чтобы в первой игре победить 7:0, потом сыграть вничью 1:1. Бразилия!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:58
Ждал большего от этого матча!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:52
Бразилия не впечатлила в этом матче, Каземиро - да!
drug01
drug01
вчера в 21:51
Бразилия играет по своему плану не теряя очков...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:50
Игроки Реала тащат эту сборную Бразилии, это не может не радовать. Ну Каземиро уже в МЮ конечно, но тем не менее.
vova505
vova505
вчера в 21:49
Молодец Каземиро!!!
Умница!!
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:46, ред.
Чм выиграют французы, если не расслабятся. Остальные не стабильняк и оч часто стали играть в бусы против атакующих сборных, а с этим у них трабла. Сегодня еще португальцы, если не забьют в первом тайме, то будет такое самое. Потягаться наверное ток испанцы могут, но все фавориты, красиво играющие в атаку — не умеют вскрывать. Разочарование бельгия и коста-рика, катар не считаю у них вроде вообще первый чм.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:28
Заставьте наших судей смотреть ЧМ,пусть смотрят как судить надо,а то пихают желтые при каждом падении и Варовцы пусть поучатся скорости работы на просмотре.
dok66
dok66
вчера в 21:26
Болею за сербов . Есть шанс зацепиться за 1\8
pomor45
pomor45 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:24
Меня тоже впечатлила игра бразильцев в обороне. Наверное, это результат влияния на основных игроков участия в европейских соревнованиях. Во времена Пеле они исповедовали тотальную атаку под девизом: вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам сколько надо для победы. Сегодня показывают более прагматичный и сбалансированный футбол, но всё-таки менее яркий, менее привлекательный.
lvovich132
lvovich132 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:24
Но Швейцария помощнее Сербии будет, так что шансов не очень много.

60 на 40 где то в пользу Швейцарцев
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:23
Швейцария какая то кислая,испуганая!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:16
Спасибо, Бразилия! Она немного упростила задачу Сербии. Сербии надо просто обыграть Швейцарию с любым счётом.
azkan
azkan
вчера в 21:16
Эх Бразилия, Бразилия. Как будто они хотели сказать, хотите прагматичный футбол на результат? Получите!
Прекрасная защита и опорная зона. Мне казалось, что они ждали команду огонь.
Но с другой стороны может отсутствие Неймара тоже сказалось. И они в атаке вот так себя показали. А потом на последних минутах тренер дал команду и снова увидели ту Бразилию которую мы все любим и смотрим.
А швейцарцы ничего не смогли сделать против защиты во главе с Сильвой. Действительно супер защитник.
У сербов появился шанс пройти в плейофф.
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:14
Еле-еле , чуть по нулям не сыграли !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:14
Бразилия идеальна. У этой сборной нет слабых мест. За два матча бразильцы не позволили соперникам нанести ни одного удара в створ своих ворот, а ведь соперники у них были приличного уровня, а не какие-то там аутсайдеры. Бразилия выглядит главным претендентом на чемпионство.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:12, ред.
С победой сборную Бразилии и их болельщиков!!! Хорошая игра. До этого игра была построена вокруг Неймара, а он, как обычно, сломался во время очередного Чемпионата мира. Поэтому сложно было перестроиться. Пора бы уже смириться с тем фактом, что на Неймара нельзя положиться и построить игру вокруг Винисиуса и Родриго. Эти парни отлично играют. Жаль, что отменили гол Винисиуса. Но потом, на выручку пришли бывший и настоящий игроки мадридского Реала Карлос Каземиро и Родриго Силва Гоэс. Как же круто Каземиро поймал мяч на лету. Одно понятно, что против сборной Бразилии любому сопернику придётся очень тяжело. Отдельно от остальных, поздравляю Каземиро, Винисиуса, Родриго и Милитао!!! Очень классный футбол у Бразилии.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:11
Классно с лёту пробил .
lvovich132
lvovich132 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:05
Не, Сербы слабее швейцарцев. Швейцария думаю зарешает. Сербия вообще слабовата. Не знаю, с чего все решили что Сербия на что то может претендовать на турнире, не понятно
nik9373
nik9373
вчера в 21:04
Четыре удара в створ у Бразилии. Не густо.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 20:58
Эххх-жаль не смог посмотреть первые два матча,а там было что глянуть!!!!!!!!!!!!!!!((((((((((

Ну а по поводу этого матча-Бразилия на классе,тут без вопросов!!!!!!!!!!

А к швейцарцам вопросов много!!!!!!!!!!Так отвратительно в нападении не играла даже Коста-Рика!!!!!!!!!!!!У Швейцарии каждый третий пас в никуда!!!!!!!!!!!!!!!
Поставь условный Ростов и выставь автобус,думаю они сыграли бы лучше!!!!!!!!!!!!!!!!Надеюсь Сербия раскатает швейцарцев!!!!!!!!!!!!!!!!!
DXTK
DXTK
вчера в 20:57
Победила Бразилия победил футбол думаю итог справедлив 1-0 и уже в 1\8 ...... Швейцария лишь оборонялась и сдерживала бразилию, но тем всего одного полумомента хватило для того чтобы распичатать их ворота.

PS у Сербии есть шанс выйти из группы
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