Дубль Бруну Фернандеша помог Португалии обыграть Уругвай и выйти в плей-офф

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вчера, 23:58

Сборная Португалии переиграла команду Уругвая в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (2:0).

Бруну Фернандеш на 54-й минуте забил дебютный гол матча, а на 90+4-й он оформил дубль, реализовав пенальти.

Примечательно, что первый гол Фернандеша был изначально записан на Криштиану Роналду, однако затем статистики изменили решение, посчитав, что в том эпизоде КриРо после навеса Бруну мяча головой не коснулся.

Португалия занимает 1-е место в группе Н (6 очков) и выходит в 1/8 финала мирового первенства, Уругвай на последнем месте (1 пункт).