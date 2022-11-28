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Дубль Бруну Фернандеша помог Португалии обыграть Уругвай и выйти в плей-офф

вчера, 23:58
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Португалии переиграла команду Уругвая в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (2:0).

Бруну Фернандеш на 54-й минуте забил дебютный гол матча, а на 90+4-й он оформил дубль, реализовав пенальти.

Примечательно, что первый гол Фернандеша был изначально записан на Криштиану Роналду, однако затем статистики изменили решение, посчитав, что в том эпизоде КриРо после навеса Бруну мяча головой не коснулся.

Португалия занимает 1-е место в группе Н (6 очков) и выходит в 1/8 финала мирового первенства, Уругвай на последнем месте (1 пункт).

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Все комментарии
А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 14:12
Ай как приятно что у некоторых подгорает) значит все правильно делает Португалия и Рон
Agamaga........
Agamaga........ ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:16
Типичный адепт нарцисса. Что дельфин возомнил себя великим, но при этом ныряет подло и без совести, что адепты его, "эксперты".
В футболе масса таких голов, но никто не переписывает на того, кто закрыл обзор вратарю. А у этих всё наоборот.
Либо осознанно дурку включают как и криш, который бегал и радовался будто сам забил, а к Бруну не бежал.
Подло делал вид, что он забил.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:46
Поздравлю Португалию с Победой и выходом в 1/8 достойно!!! Фернандеш зарешал лучший игрок Португалии на данный момент, а Рон просто везунчик пусть партнеров благодарит. Сантуш взял реванш за 1/8 прошлого мундиаля, тренер старый, но опытный.

PS Уругвай никакой, не смогли вскрыть ни Корею ни тем более организованную Португалию, все же Гана проведя два красивейших матча достойнее раунда плейофф.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:37
дай пруфы, сколько голов запорол Рон, голов, Голов? ни одного
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:36
согласен с тем, что оба гола Рона неочевидны и их трудно переоценить, но это только при пристальном рассмотрении, а на расстоянии годов, если вдруг порты станут чемпионами, а? а нука? то то же
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:31
посредствено запорол два гола против саудитов гном, это да, а у Рона две победы его стараниями и его участием в командной игре
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:30
не пойму даже, что ты мне приписываешь. я беру 2матча аргов и 2 матча портов, и говорю только про эти матчи.
Мисси полный раствор и безнадега в обоих матчах, за исключением слуайного попадания в створ. Оно случайно лишь потому что единственное, остальное это ужасные промахи и потери мяча. Это факт.
Не вина Роналду, что Бруну плохо навесил, выше цели, но заслуга Роналду то что он этот эпизод довел до победного гола, этот очередной неудачный навес Бруну. Шах и мат. точка
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:12
как эксперт, скажу что не главное. не будь работы Роналлу по мячу вратарь бы потащил, а Рон его полностью выключил из эпизода, благодаря граммотной игре на линии офсайда. Аргентинец бы загубил этот момент, как и многие моменты сборной и ее игру в целом
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Аксенов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:10
в чем смех, если я всё аргументировал. Роналду вчера двигался вместе с командой и это движение воплотилось в исторический гол.
А гном одил пешком и портил движение команды, а потом пнул от отчаяния и залетело. Разве можно знак равенства тут ставитьь? нет
feris1
feris1
сегодня в 11:50, ред.
Криро и Ко с победой!
И пусть барселонские подстилки аргентинского карлика плюют желчью)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:30
Будь внимательнее, Месми запорол уже несколько голов командных на турнире, лишив трёх очков своих, а Роналду никудышный навес превратил в гол, это гений
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:27
А можно поподробнее о датчиках, где они установлены?
Повторюсь, Месси бы испортил этот гол, забравшись в офсайд или не допрыгнув, но адепты они такие, и случайному голу гнома радуются, игнорируя победный гол Роналду
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:59
Столько нелепых слов 🤦‍♂️ свернул он смех, я смеюсь от таких текстов. По факту ведь ничего не пишешь как и с "голом" дельфина.
Огромное мастерство - это забивать шикарные голы, а таких у Месси просто куча, даже со штрафных он бьёт в самый угол, а вот на удачу бьёт нарцисс.
Ты скоро и ходьбу нарцисса впишешь во что-то нереальное. Какую линию оффсайда он умеет держать? Сколько раз он там побывал? Вечно в оффсайде.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 10:52
давай я твой смех сверну, позволишь?
1. Сколько голов Аргентины отменили в первом матче из-за офсайда аргентинца и с его пасов, и вообще в двух матчах. Это огромное мастерство играть на линии офсайда, Мэсси этого никогда не умел из-за низкой стартовой скорости.
2. С Мексикой никакой эйфории, случайный гол после кучи пыток со стандартов по воробьям.

Резюмируя: такой прыжок Криша и игру на линии офсайда аргентинцу никогда не повторить, как и не повторить случайный гол в угол.
Рон провёл лучше свой матч, и вцелом не портил картины, чего не скажешь о гноме, Из-за которого даже Лаутаро сняли с игры.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 10:51
у Рональдо украли два гола! с начало ФИФА отменило его гола и отдало Фернендесу, а потом тренер его рано заменил!
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:47
Все видят, что мяч не коснулся головы, а адепты нарцисса видят по-другому 😀 вот разница между голами Месси и этого дельфина. Один под самую штангу отправляет в ворота, а другой делает вид, что коснулся мяча.
Хорошо хоть камеры, датчики есть, которых нельзя обмануть сегодня 👍
LOpp
LOpp ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:43
с какими нападающими?
Кавани и Суаресу по 35 лет, Нуньес сыроват
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:42
Может он голову не моет, а волосы приобрели крепость арматуры))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 10:40
Дело в том, что он с игры толком не может забить!
Оба пенальти левые. Пусть перестаёт падать, нырять ради пенальти. Где спортивные принципы, честь, совесть? Их не было вообще у него.
alex2612
alex2612
сегодня в 10:39
ХМ, не Рон, подозрительно
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:35
Сколько попали, столько и попали.
С Мексикой небось сам в эйфории был от действий гения? Разница между их голами видишь какая? Пропасть!
Месси вкалачивает бильярдный удар под самую штангу, а гол криша под микроскопом приходится экспертам смотреть, коснулся ли он или нет. Смешно просто!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:29, ред.
Каков фрукт - обожаемый многими Роналду ! Мало того, что весь матч просеменил по полю, изредка совершая телодвижения и имитируя обводку. Он, кроме того, совершил маленькую подлость по отношению к своему товарищу, забившему мяч : не побежал к нему, чтобы поздравить, а всем своим видом показал, что это он совершил последнее касание.
Рад за главного тренера португальцев, который набрался смелости и заменил его. Именно после этого команда снова перехватила инициативу и забила второй мяч. До замены Роналду, в связи с его "отсутствием" на поле, команда играла по-существу в меньшинстве и всё равно владела инициативой. Настолько она сильна. И если тренер решится не выпускать Роналду на решающие матчи, португальцы станут ещё сильней.
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 10:23
    cska1948
    cska1948 ответ Кьянти (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    На повторе из-за ворот хорошо видно, что мяч пролетел мимо Рона НЕ ИЗМЕНИВ направления движения, а это значит, что касания головой не было. Если даже мяч слегка чиркнул по волосам, то это не значит что гол забил Роналду. Поставьте мяч на поле и попробуйте его хотя бы сдвинуть с места своими волосами.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:56
    Голы забивал Бруно Фернандеш, но фанаты Роналду признали лучшим игроком матча. Видимо за то, что Рон не моргнув глазом хотел присвоить один из голов себе. Поступок достойный мировой звезды.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 09:41
    Из посредственного матча, сколько шума и спору. Корея-Гана в разы интересней было по накалу, страсти, борьбе. А тут лишь увядающие звёзды: Кавани, Суарес, Рони. Последний вообще проходил матч пешком, бросая взгляд на экран постоянно, показывают его, или нет.
    Португалия заиграла интересней с уходом их лидера по мне и с выходом Суареса, Уругвай, встрепенулся, но не на долго.
    В последнем туре буду болеть за Ю-Корею. За страсть, за жажду к победе, за их настырность, волю. Симпатичная сборная на турнире и хотелось, чтобы они прошли дальше.
    SAMURАI
    SAMURАI
    сегодня в 08:20
    Да коснулся мяч головы Роналду,как и 800 раз касался,когда Роналду забивал и становился лучшим бомбардиром оставив позади Пеле,Бицана, и плаксу из Аргентины.
    Live_r_pool
    Live_r_pool
    сегодня в 07:31
    Вперёд Португалия! Красавчик Бруну!
    Ждём классные матчи в плей офф!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:57
    всё самое интересное впереди
    sir_Alex
    sir_Alex ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 06:55
    Оба станут: и Месси, и Роналду)))
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