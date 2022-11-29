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Сенегал одержал победу над Эквадором и вышел в плей-офф чемпионата мира

вчера, 19:59
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор1 : 2Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Сборная Сенегала обыграла сборную Эквадора (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 44-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник Сенегала Исмаила Сарр. На 68-й минуте хавбек Эквадора Мойсес Кайседо сравнял счёт. На 70-й минуте защитник Калиду Кулибали снова вывел Сенегал вперёд.

Сенегал занял 2-е место в группе А (6 очков), Эквадор закончил чемпионат мира на 3-м месте в группе (4 очка).

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:14
Сенегал с победой!
drug01
drug01
вчера в 21:04
Важная игра и они добились успеха
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:29
В матче у Эквадора не увидел команду, которая достойна была плей-офф. Какие-то вареные были. За счёт стандарта с трудом сравняли и тут же пропустили. Болельщики сборной смотрели и в глазах тоска и безнадёга.. Видимо они сами понимали, что их команда мимо плей-офф. Сенегал сильнее был, мощнее, но не убедил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Пирамида (раскрыть)
вчера в 20:28
Не скажи, иногда звезды тянут вниз, живой пример Аргентина
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 20:26
Неожиданный результат. Но кто скажет что не заслужили выход в плей-офф?
Пирамида
Пирамида
вчера в 20:19
С Садио Мане могли бы и с первого места выйти из группы!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:18
Сенегал сегодня играл только на победу и заслуженно победил. Как многие тут подчеркнули, Эквадор действительно не был похож на самих себя, либо перегорели, либо были уверенны что не проиграют.... рад конечно за Сенегал, но и чуток жаль Эквадор...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:17
Сенегал молодцы. Заслуженная победа
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:12
Абсолютно закономерный результат! Сенегал переиграл Эквадор, который почти ничего не смог сделать в этой игре. А Сенегал мог забивать и больше. Так что поздравления Сенегалу, которые 20 лет спустя опять в 1/8 финала ЧМ!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 20:10
Ну тут абсолютно заслуженная победа Сенегала!!!!!!!!!!!!!!Эквадор,кроме гола,ничего и не создал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lvovich132
lvovich132
вчера в 20:10
Надеюсь Иран не подкачает тоже
neukomm
neukomm
вчера в 20:08
Эквадор даже в ничью не смог.
azkan
azkan
вчера в 20:08
Отличная игра была! Со своей трагедией и разочарованием.
Сенегал по праву вышли в плейофф!
Эквадор жаль. Хорошая молодая команда. Вроде тоже старались и в какой то момент они одной ногой были уже в четвертьфинале.
Но быстрый ответ от Кулибали обескуражил их. А Сенегалу придал уверенности.
Матч голландцев не смотрел. Там все по классике было наверное.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 20:08
Сенегал сумел повторить подвиг двадцатилетней давности, вновь пробившись в плей-офф Чемпионата Мира.
Эквадор же, в целом, на этом ЧМ смотрелся неплохо, но вот самый важный матч эквадорцы, откровенно говоря, провели не лучшим образом.
Сенегал с заслуженным выходом в плей-офф! «Львы теранги» прибавляют от игры к игре, и в 1/8 они будут в состоянии навязать борьбу почти любому сопернику.
Что же до Эквадора, то у этой команды всё впереди.
shlomo
shlomo
вчера в 20:07
Вот так всегда.... Когда устраивает ничья, то неизбежно поражение. Эквадор как будто со свинцовыми ногами сегодня играли. ...я сегодня просто не узнал Эквадор, в первых 2 матчах они играли гораздо быстрее, агрессивнее и резче. Лучше бы они на победу играли, не умеют они играть на удержание.

Ну а так что, Эквадору респект за борьбу, но Сенегал был сильнее. Не повезло с группой, в некоторых группах только 1 команда заслужила выход, а здесь целых 3. Интересно,что Сенегал второй раз из трёх. В первый раз(в 2002) нынешний тренер сборной Сенегала оформил выхол своей сборной в плей-оы в качестве её капитана.

Пи.Си. Эквадорцам нужно было дожимать слабых голландцев...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:07
Молодцы хлопцы-негры.. Но и южноамериканцы были неплохи...
lvovich132
lvovich132
вчера в 20:05
Защеканы едут домой
LOpp
LOpp
вчера в 20:04
Эквадор жалко, симпатичная сборная, но Сенегал был лучше.
Кстати, из южной Америки в плей-офф могут выйти только Бразилия. Эквадор мимо, Аргентина и Уругвай под вопросом.
DXTK
DXTK
вчера в 20:03, ред.
Сенегал все же вышел в 1/8 ЧМ, сделали это во второй раз в своей истории, все футболисты старались играли за себя и за травмированного Мане. Но Стоит также отметить и тренера Аллиу Сиссе, который 20 лет назад на ЧМ 2002 играл в составе той сборной, а сегодня в роли уже тренера повторяет успех. Достойно сыграл обладатель кубка африканских наций.

PS Это футбол это жизнь, но какое разочарование испытывают игроки и болельщики Эквадора их сборная покидает турнир.
alexamit
alexamit
вчера в 20:01
Сенегал играл,как наши-забили гол и начали яйца в трусах катать.Но играли,пожалуй,получше наших.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:01
Сюрприз прям, удивили.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:00
Эквадор сегодня не показал того уровня футбола, что был у него в первых двух матчах. Сенегал играл лучше и заслуженно проходит в плей-офф, с чем их и поздравляю. Все три матча африканцы отыграли на уровне и это без своего лидера Мане. Молодцы.
lvovich132
lvovich132
вчера в 20:00
Валенсии и компании порвали .опу
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:00
Порадовали сенегальцы. Теперь от Африки ждем выхода Марокко и Ганы.
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