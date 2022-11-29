Сенегал одержал победу над Эквадором и вышел в плей-офф чемпионата мира

Сборная Сенегала обыграла сборную Эквадора (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 44-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник Сенегала Исмаила Сарр. На 68-й минуте хавбек Эквадора Мойсес Кайседо сравнял счёт. На 70-й минуте защитник Калиду Кулибали снова вывел Сенегал вперёд.
Сенегал занял 2-е место в группе А (6 очков), Эквадор закончил чемпионат мира на 3-м месте в группе (4 очка).
Ну а так что, Эквадору респект за борьбу, но Сенегал был сильнее. Не повезло с группой, в некоторых группах только 1 команда заслужила выход, а здесь целых 3. Интересно,что Сенегал второй раз из трёх. В первый раз(в 2002) нынешний тренер сборной Сенегала оформил выхол своей сборной в плей-оы в качестве её капитана.
Пи.Си. Эквадорцам нужно было дожимать слабых голландцев...
Ну а так что, Эквадору респект за борьбу, но Сенегал был сильнее. Не повезло с группой, в некоторых группах только 1 команда заслужила выход, а здесь целых 3. Интересно,что Сенегал второй раз из трёх. В первый раз(в 2002) нынешний тренер сборной Сенегала оформил выхол своей сборной в плей-оы в качестве её капитана.
Пи.Си. Эквадорцам нужно было дожимать слабых голландцев...
Сенегал по праву вышли в плейофф!
Эквадор жаль. Хорошая молодая команда. Вроде тоже старались и в какой то момент они одной ногой были уже в четвертьфинале.
Но быстрый ответ от Кулибали обескуражил их. А Сенегалу придал уверенности.
Матч голландцев не смотрел. Там все по классике было наверное.
Сенегал по праву вышли в плейофф!
Эквадор жаль. Хорошая молодая команда. Вроде тоже старались и в какой то момент они одной ногой были уже в четвертьфинале.
Но быстрый ответ от Кулибали обескуражил их. А Сенегалу придал уверенности.
Матч голландцев не смотрел. Там все по классике было наверное.