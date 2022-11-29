Сенегал одержал победу над Эквадором и вышел в плей-офф чемпионата мира

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вчера, 19:59

Сборная Сенегала обыграла сборную Эквадора (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 44-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник Сенегала Исмаила Сарр. На 68-й минуте хавбек Эквадора Мойсес Кайседо сравнял счёт. На 70-й минуте защитник Калиду Кулибали снова вывел Сенегал вперёд.

Сенегал занял 2-е место в группе А (6 очков), Эквадор закончил чемпионат мира на 3-м месте в группе (4 очка).