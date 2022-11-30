Гакпо может перейти в МЮ

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту ПСВ Коди Гакпо, пишет Sky Sports.
«Красные дьяволы» претендовали на игрока минувшим летом, но тогда подписали Антони из «Аякса».
Трансферная стоимость Гакпо оценивается в 45 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту ПСВ Коди Гакпо, пишет Sky Sports.
«Красные дьяволы» претендовали на игрока минувшим летом, но тогда подписали Антони из «Аякса».
Трансферная стоимость Гакпо оценивается в 45 млн евро.
МЮ вполне может его купить, заменить выгнанного, эгоистичного Роналду, который предал всех в клубе.
МЮ вполне может его купить, заменить выгнанного, эгоистичного Роналду, который предал всех в клубе.
Ну и второй вопрос - куда уйдет нападающий? И тут, я думаю, одним МЮ спрос не ограничится, желающих явно будет больше.
Ну и второй вопрос - куда уйдет нападающий? И тут, я думаю, одним МЮ спрос не ограничится, желающих явно будет больше.