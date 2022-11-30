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Гакпо может перейти в МЮ

вчера, 13:43

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту ПСВ Коди Гакпо, пишет Sky Sports.

«Красные дьяволы» претендовали на игрока минувшим летом, но тогда подписали Антони из «Аякса».

Трансферная стоимость Гакпо оценивается в 45 млн евро.

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Все комментарии
Усы Пескова...
Усы Пескова...
вчера в 15:13
Гакпо хорошо себя проявил на ЧМ, обратил на себя внимание топ клубов.
МЮ вполне может его купить, заменить выгнанного, эгоистичного Роналду, который предал всех в клубе.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:37
Понятно, что Гакпо не останется в ПСВ, но когда уйдет - зимой или летом, это еще вопрос. В чемпионате Нидерландов у ПСВ есть хорошие шансы побороться за чемпионство, учитывая некоторое ослабление Аякса. И в Лиге Европы голландцы неплохо зажигают и явно хотят пройти как можно дальше по сетке. В любом случае, Гакпо сейчас играет определяющую роль в команде и без него эндховенцам будет тяжело добиться серьезных результатов в этом сезоне, так что они явно захотят сохранить его в составе до лета.
Ну и второй вопрос - куда уйдет нападающий? И тут, я думаю, одним МЮ спрос не ограничится, желающих явно будет больше.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:07
МЮ будет локальной эредевизией
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:04
Претендовать то можно, но думаю у МЮ будут конкуренты...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
МЮ сейчас нужен как никогда нападающий, сделают всё возможное что бы подписать Коди!
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