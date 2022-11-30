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Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на 200 млн евро

вчера, 13:00

Нападающий Криштиану Роналду мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».

«Аль-Наср» готов был предложить португальцу контракт на 200 млн евро в год с учётом рекламных сделок. Сделка должна была быть рассчитана на два с половиной года, по ней Криштиану мог бы заработать 500 млн евро.

Скорее всего, команда из Саудовской Аравии повторит предложение для Роналду в ближайшее время.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:16
Видно ещё дома в тираж не вышел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:41
А гному никто ничего не предлагает.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:23, ред.
Ну и эго в целом не должно быть, она как опухоль и его не нужно удовлетворять )
Дружище на эмоциях видимо написал и его можно понять.
Да и сколько можно уже нянчить Роналду, он уже вошел в историю, а как дальше поступать пусть уже решает сам.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:37
я ьы на месте КриРо ждал предложении из Лиги Чампионов что бы забивать голы и увиличить отырв от карлана каталонского
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:24
Если он поймёт, что даже волосы против него в футболе - из Европы он не уйдёт... Пока там играет Месси... Эгоизм и себялюбие не позволят...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 16:19
Только левые голы его могут удовлетворить. Переписать как можно больше)
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:00
И вот если он получит те эмоции которые удовлетворят его эго, вот тогда он может уже расслабиться и выбирать.

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Наверное многие уже не знают, что способно удовлетворить его эго )
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 15:37
Туда скорее гномяра сбежит,после того как позорно испоганил честь Мексиканской футболки.Канело идет пешеходишка)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:19, ред.
Надеюсь, что во время этого чемпионата возможные будущие работодатели Роналду снимут розовые очки и посмотрят на этого футболиста трезвым взглядом.
Усы Пескова...
Усы Пескова... ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:10
Кстати, насчёт нуля...
Цена слов Криштиану, как и его голы с игры на этом ЧМ – где-то в районе нуля.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:48
Так ведь там ЛГБТ запрещены. Согласится ли???
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:38
А что ему там делать? Пить нельзя, лгбт запрещено. Скорее в штаты уедет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:28
Хорошие деньги ,можно и там поиграть,ничего страшного.
Мешок 3
Мешок 3
вчера в 14:18
Отличная новость накануне вылета гнома с ЧМ. А сборную жалко.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:05
Начиналось кажется с 335 млн. (или 395), потом 250 млн., сейчас 200... Этак и до нуля дойдут такими темпами
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Ну а почему нет? В топ клубах он уже отыграл свое, а у арабов столько заработать за 2.5 года это шикарное предложение перед выходом на пенсию... Главное - денешка, и АЛЬ-НА94 на всех...:))).... Если бы поумерил финансовый аппетит, может, пригодился бы кому в Европе. С другой стороны, зачем ему деньги? И так заработал и зарабатывает столько, что ещё внукам хватит....Хотя, там такой образ жизни с сумасшедшими расходами, что лучше перестраховаться и ещё подзаработать. Как говорится денег много не бывает....

Ну а так что, как бы цинично и меркантильно это не звучало, деньги есть деньги. При всей любви к футболу, на одном футболе жизнь не заканчивается. А такие предложения на дороге не валяются. Какой бы смазанной не была концовка карьеры у Роналду, своё имя в историю футбола он уже вписал.
Amiralla
Amiralla
вчера в 13:30
Настолько такие зарплаты не справиливы в то время как миллионы детей умирают от голодав мире.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27, ред.
Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на 200 млн евро.

Не думаю что сейчас, во время чемпионата мира, Рон рассматривает такие предложения. Он сейчас как никогда сосредоточен на выступлении со сборной, это же последний шанс для Рона добраться хотя бы до финала мирового кубка. И вот если он получит те эмоции которые удовлетворят его эго, вот тогда он может уже расслабиться и выбирать.

Но наврядли он уйдёт в чемпионат Саудовской Аравии, даже невзирая на самый большой куш. В деньгах он точно не нуждается. Скорее всего он выберет МЛС в команду Бекхема чем любую арабскую страну. Вообщем гадать сейчас бесполезно. Ждём окончания Чемпионата мира. В любом случае пожелаю только Удачи Рону. Всем Добра !
drug01
drug01
вчера в 13:25
Надо подумать? Климат не тот!
lvovich132
lvovich132
вчера в 13:25
Тьфу, почему мне такого предложения не поступало?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:23
Сколько даете? Двести...
Gelious
Gelious
вчера в 13:18
Если отбросить шутки, Роналду с Месси уже давно наиграли, чтобы от них отстали и дали просто срубить денег для своих семей.
lotsman
lotsman
вчера в 13:18
А что, не плохо может подзаработать.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 13:18, ред.
Ну неееет,у пешехода дважды полыхнет: Сначала С.Аравия опозорила пешехода,а потом будут платить Криштиану Роналду такие большие бабки...Ведь за сумму чуть больше месси обанкротил барсу -5 лет 500 лямов...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:12
Саудовская Аравия раскатала Аргентину, пусть и ослабленную одним пешеходом, поэтому можно бы и рассмотреть вариант
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