Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на 200 млн евро.

Нападающий Криштиану Роналду мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».
«Аль-Наср» готов был предложить португальцу контракт на 200 млн евро в год с учётом рекламных сделок. Сделка должна была быть рассчитана на два с половиной года, по ней Криштиану мог бы заработать 500 млн евро.
Скорее всего, команда из Саудовской Аравии повторит предложение для Роналду в ближайшее время.
Не думаю что сейчас, во время чемпионата мира, Рон рассматривает такие предложения. Он сейчас как никогда сосредоточен на выступлении со сборной, это же последний шанс для Рона добраться хотя бы до финала мирового кубка. И вот если он получит те эмоции которые удовлетворят его эго, вот тогда он может уже расслабиться и выбирать.
Но наврядли он уйдёт в чемпионат Саудовской Аравии, даже невзирая на самый большой куш. В деньгах он точно не нуждается. Скорее всего он выберет МЛС в команду Бекхема чем любую арабскую страну. Вообщем гадать сейчас бесполезно. Ждём окончания Чемпионата мира. В любом случае пожелаю только Удачи Рону. Всем Добра !
Не думаю что сейчас, во время чемпионата мира, Рон рассматривает такие предложения. Он сейчас как никогда сосредоточен на выступлении со сборной, это же последний шанс для Рона добраться хотя бы до финала мирового кубка. И вот если он получит те эмоции которые удовлетворят его эго, вот тогда он может уже расслабиться и выбирать.
Но наврядли он уйдёт в чемпионат Саудовской Аравии, даже невзирая на самый большой куш. В деньгах он точно не нуждается. Скорее всего он выберет МЛС в команду Бекхема чем любую арабскую страну. Вообщем гадать сейчас бесполезно. Ждём окончания Чемпионата мира. В любом случае пожелаю только Удачи Рону. Всем Добра !
Ну а так что, как бы цинично и меркантильно это не звучало, деньги есть деньги. При всей любви к футболу, на одном футболе жизнь не заканчивается. А такие предложения на дороге не валяются. Какой бы смазанной не была концовка карьеры у Роналду, своё имя в историю футбола он уже вписал.
Ну а так что, как бы цинично и меркантильно это не звучало, деньги есть деньги. При всей любви к футболу, на одном футболе жизнь не заканчивается. А такие предложения на дороге не валяются. Какой бы смазанной не была концовка карьеры у Роналду, своё имя в историю футбола он уже вписал.