Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на 200 млн евро.

1669802440

вчера, 13:00

Нападающий мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».

«Аль-Наср» готов был предложить португальцу контракт на 200 млн евро в год с учётом рекламных сделок. Сделка должна была быть рассчитана на два с половиной года, по ней Криштиану мог бы заработать 500 млн евро.

Скорее всего, команда из Саудовской Аравии повторит предложение для Роналду в ближайшее время.