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В «Ювентусе» официально подтвердили, что Аллегри не покинет клуб

вчера, 09:03

Массимилиано Аллегри не покинет должность главного тренера «Ювентуса».

Один из владельцев туринского клуба Джон Элканн официально объявил, что Аллегри останется работать в команде, несмотря на увольнение руководства «Ювентуса».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 17:19
Если бы не Аньелли, его бы там и не было. Он обыкновенный приспособленец .(
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:06
Ну, не забывай сколько Аньелли сделал для Юве. Но в свете того, что Ювой заинтересовалась прокуратура в серьез, могут выйти боком эти "великие времена"
А так, я всегда думал, что именно Аньелли главный щит Аллегри. Наделся. что он проявит как минимум солидарность и уйдет сам. Но нет...
ballak144
ballak144
вчера в 11:19
Печаль конечно(((
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:30
Келини - президент, Банчуччи - диреткор, Буфон - администртаор
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 09:41
Нравятся им унижения.
Евгений 76
Евгений 76
вчера в 09:25
Дания сможет
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:20
Лучше бы его Аньелли с собой забрал в небытие.
Гость
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