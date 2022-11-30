В «Ювентусе» официально подтвердили, что Аллегри не покинет клуб

Массимилиано Аллегри не покинет должность главного тренера «Ювентуса».
Один из владельцев туринского клуба Джон Элканн официально объявил, что Аллегри останется работать в команде, несмотря на увольнение руководства «Ювентуса».
Массимилиано Аллегри не покинет должность главного тренера «Ювентуса».
Один из владельцев туринского клуба Джон Элканн официально объявил, что Аллегри останется работать в команде, несмотря на увольнение руководства «Ювентуса».
А так, я всегда думал, что именно Аньелли главный щит Аллегри. Наделся. что он проявит как минимум солидарность и уйдет сам. Но нет...
А так, я всегда думал, что именно Аньелли главный щит Аллегри. Наделся. что он проявит как минимум солидарность и уйдет сам. Но нет...