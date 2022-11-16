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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2022/2023

Умер арбитр Лиги 1 Амель

вчера, 18:57

Арбитр Лиги 1 Жоан Амель умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщило объединение элитных футбольных арбитров Франции.

У судьи случился инсульт во время тренировки. На матчах Лиги 1 рефери работал с сезона 2015/16, в ранге главного арбитра отработал на 135 матчах французского первенства, а также на 85 поединках Лиги 2. Его последним матчем стала игра между «Лиллем» и «Ренном», которая состоялась 6 ноября.

Клубы выразили соболезнования по данному поводу, среди таковых «Брест», «Лион», «Монако», ПСЖ, «Труа» и «Тулуза».

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