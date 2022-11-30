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Канчельскис: «Нам лучше постараться остаться в Европе»

вчера, 22:34

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Нам лучше постараться остаться в Европе, чем переходить в Азию. Если есть такая возможность, то не стоит прямо сейчас принимать радикальные меры. Тем более что ФИФА, уверен, будет препятствовать переходу России в АФК. А еще надо удостовериться, что члены АФК вообще захотят нас принять к себе. УЕФА в любом случае выглядит перспективнее, в Азии наш уровень упадет еще ниже. Думаю, сейчас нужно чаще и продуктивнее общаться с ФИФА и УЕФА и постараться наладить с ними связь.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:22
Надо начинать чтото делать,нельзя ждать!
протон
протон
вчера в 23:40
Допустим примут в Азию, а как азиатские кубки играть? Тут московские клубы ноют - долгий перелёт на ДВ, поэтому все клубы обанкротили из Владивостока и Находки, чтобы туда не летать, а перелёт Москва (СПб) - Гуам, Гонконг, Вьетнам, Индонезия...каково? и на сколько это займёт времени? у нас и так календарь рваный ,а тут когда будут играть-то?
Нас же отстранила ФИФА это международная федерация футбола, когда решат снять запрет тогда и решать пробовать уйти в Азию или остаться в Европе, и то скорей всего решать где нам играть будет опять же ФИФА.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Ну походатайствуй,ты же практически эуропеец!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
НА данном этапе ФИФА будет препятсвовать во всём!
Гость
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