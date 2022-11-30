Канчельскис: «Нам лучше постараться остаться в Европе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Нам лучше постараться остаться в Европе, чем переходить в Азию. Если есть такая возможность, то не стоит прямо сейчас принимать радикальные меры. Тем более что ФИФА, уверен, будет препятствовать переходу России в АФК. А еще надо удостовериться, что члены АФК вообще захотят нас принять к себе. УЕФА в любом случае выглядит перспективнее, в Азии наш уровень упадет еще ниже. Думаю, сейчас нужно чаще и продуктивнее общаться с ФИФА и УЕФА и постараться наладить с ними связь.
Нас же отстранила ФИФА это международная федерация футбола, когда решат снять запрет тогда и решать пробовать уйти в Азию или остаться в Европе, и то скорей всего решать где нам играть будет опять же ФИФА.
Нас же отстранила ФИФА это международная федерация футбола, когда решат снять запрет тогда и решать пробовать уйти в Азию или остаться в Европе, и то скорей всего решать где нам играть будет опять же ФИФА.