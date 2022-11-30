Канчельскис: «Нам лучше постараться остаться в Европе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Нам лучше постараться остаться в Европе, чем переходить в Азию. Если есть такая возможность, то не стоит прямо сейчас принимать радикальные меры. Тем более что ФИФА , уверен, будет препятствовать переходу России в АФК. А еще надо удостовериться, что члены АФК вообще захотят нас принять к себе. УЕФА в любом случае выглядит перспективнее, в Азии наш уровень упадет еще ниже. Думаю, сейчас нужно чаще и продуктивнее общаться с ФИФА и УЕФА и постараться наладить с ними связь.