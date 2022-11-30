Р. Билялетдинов: «„Оренбург“ произвёл впечатление»

Экс-тренер «Рубина» поделился мнением о клубах и футболистах, которые его удивили.

Со знаком минус в этой части сезона удивили «Локомотив» и «Сочи». Остальные команды хорошо выступили. Удивил «Оренбург». Казалось, что после 1:5 от «Локомотива» и «Зенита» 0:8 команда провалится, но потом «Оренбург» произвел впечатление.

Сычевой? Отдаю должное его голевому чутью, но все равно надо дальше за ним смотреть. Были такие примеры, когда футболист не из статусной команды много забивал. В прошлом сезоне таким был Агаларов. Повторить успех — намного сложнее, чем достичь его в первый раз. Его празднования, предложение девушке — это не мое. Вот Пиняев меня удивил. Да, он забил меньше, чем Сычевой, но его действия на поле очень впечатляют.