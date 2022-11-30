Радченко: «Я считаю, что Промес должен понести наказание»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» полагает, что нападающий «красно-белых» должен был получить удаление в матче петербуржцев с москвичами в Кубке России.

Я думаю специальная комиссия, которая рассматривает эти инциденты, должна разобраться. Тем более есть решение ЭСК. Я считаю, что Промес должен понести наказание. Пусть и уже после матча. Хоть и в самом инциденте он не особо участвовал, но на видео видно, что именно Промес спровоцировал Барриоса. Он его толкал, без мяча провоцировал. С этого, можно сказать, все началось.

Удивляет ли, что Москалев не удалил его сразу? Москалев, мне кажется, потерял нить игры еще в первой половине тайма, потому что мы видели очень много борьбы, очень много неоправданных свистков. И поэтому игроки очень нервничали. Мне кажется, в этом инциденте подбеги судья раньше, разними Промеса и Барриоса. Свистни, подбеги, и все, ничего бы не было там. Где он был, пока непонятно.