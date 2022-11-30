Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Радченко: «Я считаю, что Промес должен понести наказание»

вчера, 22:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко полагает, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес должен был получить удаление в матче петербуржцев с москвичами в Кубке России.

Я думаю специальная комиссия, которая рассматривает эти инциденты, должна разобраться. Тем более есть решение ЭСК. Я считаю, что Промес должен понести наказание. Пусть и уже после матча. Хоть и в самом инциденте он не особо участвовал, но на видео видно, что именно Промес спровоцировал Барриоса. Он его толкал, без мяча провоцировал. С этого, можно сказать, все началось.

Удивляет ли, что Москалев не удалил его сразу? Москалев, мне кажется, потерял нить игры еще в первой половине тайма, потому что мы видели очень много борьбы, очень много неоправданных свистков. И поэтому игроки очень нервничали. Мне кажется, в этом инциденте подбеги судья раньше, разними Промеса и Барриоса. Свистни, подбеги, и все, ничего бы не было там. Где он был, пока непонятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер академии ЦСКА Гришин: «Данию жалко, там есть хорошие футболисты»
Вчера, 22:58
Канчельскис: «Нам лучше постараться остаться в Европе»
Вчера, 22:34
Мостовой: «Выход Австралии из группы чемпионата мира — сенсация!»
Вчера, 21:21
Гаджиев — Родниной: «На последней игре „Зенита“ побывало 50 тысяч зрителей»
Вчера, 20:50
Губерниев: «У Салиховой был шанс прервать гегемонию „Зенита“»
Вчера, 19:53
Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить „Зениту“ трофеи»
Вчера, 19:52
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:48
В этом инциденте в основном две противоположные точки зрения! Но сейчас чуть о другом: эмоции простых болельщиков ещё можно понять, но когда "футбольные люди" причём с обеих сторон начинают как бы помягче сказать "постукивать" причём публично - этого не наказали ; того не заметили ! Хочется так сказать - "взрослые дяди в галстуках" не сомневайтесь всех накажут и ещё и "пальчиком погрозят"!
Землянин
Землянин
сегодня в 02:43
Однобоко
Ещё и судью приплел
протон
протон
вчера в 23:43
А вообще отлично получается - судья упустил все нити игры, не пресек грубость, стычки, что в итоге привело к самой масштабной драке за последние годы - а КДК поддерживает все его решения, типа молодец, так и надо было. Прикольная организация
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:22
Если есть такое правило,и оно применимо,то почему бы нет? А если "я считаю",то иди курить бамбук.Это мне лезть в разборки "любимых соперников" лень-читать положение, то Радченко должен излагать обоснованное мнение.
Zak11
Zak11
вчера в 22:41
Почему же Дима молчим про жёсткий удар Барриоса по ноге Шамара, когда тот уже был без мяча? Где объективность? Промес там толком никого не ударил даже, где обоснование для наказания?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 