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Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить „Зениту“ трофеи»

вчера, 19:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак07.05.2023 Не начался

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».

Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова.

Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то провокации начались от бессилия.

В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий.

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Все комментарии
Аспект
Аспект ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:59
Помор, ведь прекрасно же знаешь , что побеждает не "Зенит", а Газпром. И не в футболе (это лишь следствие), а в соревновании кошельков, что является определяющим. То есть питерская команда по своей сути - та же содержанка политпроекта. Как тебе аналогия? )))
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 23:25
Мне твоё молчание словно в уши мёд....
adekvat
adekvat
вчера в 23:10
Во блин всплыло, давно не воняло.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:04
АХАХАХА

Где победа??? Счёт 0-0. Пенальти это лишь формальность.

Убогие дорогущие питерские негры не смогли за 90 минут забить ни одного гола. Вот это и вылилось в агрессию из-за своей импотенции. Но главное, что рожи питерских трещали под ударами Соболя, Шамара и др. Питерские слабаки даже не смогли достойно ответить на удары по своим рожам при своих болелах.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 22:59
Всё верно, импотенция бразильского зенитушки вылилась в итоге в агрессию, но которую спартачи спокойно погасили, начистив им рожи при их болельщиках.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 22:16, ред.
Федуниха явно недолюбленная своим мазутным принцем. Гыгыгы
kwhfh8quccqn
kwhfh8quccqn
вчера в 21:54
Красивые бабы часто бывают тупыми.
u6m3ya4qhtpt
u6m3ya4qhtpt
вчера в 20:47
Почему Это лезет в дела Спартака?
Зулейха, ты для клуба никто, без тебя обойдутся.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:30
А "Спартак" не обращался в ЭСК ранее никогда??? Изыди,ведьма клятая!
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 20:30
«Собака лает, а караван идет»
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 20:28
Зарема - прям олицетворяет клуб, от лица которого выступает.
vfthg1
vfthg1
вчера в 20:21
Почему рабочий орган (рот) эскортницы не занят по прямому назначению ?!?
он ей дан не для разговоров......
Да и чем "ваши парни" шамар и промяс отличаются от бразильских ребят ?
Понятно что глаза эскортницы упираются в пупок и она не могла видеть, что всю заварушку начал именно -промяс !!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:20
Судья не справился. Пришлось спартаковцам уступать в серии пенальти, чтоб хоть как-то помочь "Зениту". Все средства идут в ход, все стараются как могут.
pomor45
pomor45
вчера в 20:13
Не может обыграть? Но в этом матче победил Зенит, как и в большинстве других матчей со Спартаком. Это злоба бессилия, понимания, что Спартак уже никогда не будет таким, как выглядел в 90-х годах. Если по чему Спартак и бесспорный фаворит, так это по бессмысленным скандалам, а Салихова в них бесспорный лидер - лучший "бомбардир".
Храневец
Храневец
вчера в 20:07
Деньги первые после Бога !
d1metras
d1metras
вчера в 19:58, ред.
Пожалуй в чем то я с ней соглашусь
vova505
vova505
вчера в 19:56
Глупость какая-то
Они вроде своими силами победили по пенальти
Гость
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