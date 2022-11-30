Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить „Зениту“ трофеи»

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».
Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова.
Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то провокации начались от бессилия.
В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий.
Где победа??? Счёт 0-0. Пенальти это лишь формальность.
Убогие дорогущие питерские негры не смогли за 90 минут забить ни одного гола. Вот это и вылилось в агрессию из-за своей импотенции. Но главное, что рожи питерских трещали под ударами Соболя, Шамара и др. Питерские слабаки даже не смогли достойно ответить на удары по своим рожам при своих болелах.
Где победа??? Счёт 0-0. Пенальти это лишь формальность.
Убогие дорогущие питерские негры не смогли за 90 минут забить ни одного гола. Вот это и вылилось в агрессию из-за своей импотенции. Но главное, что рожи питерских трещали под ударами Соболя, Шамара и др. Питерские слабаки даже не смогли достойно ответить на удары по своим рожам при своих болелах.
Зулейха, ты для клуба никто, без тебя обойдутся.
Зулейха, ты для клуба никто, без тебя обойдутся.
он ей дан не для разговоров......
Да и чем "ваши парни" шамар и промяс отличаются от бразильских ребят ?
Понятно что глаза эскортницы упираются в пупок и она не могла видеть, что всю заварушку начал именно -промяс !!!
он ей дан не для разговоров......
Да и чем "ваши парни" шамар и промяс отличаются от бразильских ребят ?
Понятно что глаза эскортницы упираются в пупок и она не могла видеть, что всю заварушку начал именно -промяс !!!
Они вроде своими силами победили по пенальти
Они вроде своими силами победили по пенальти