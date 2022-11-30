Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить „Зениту“ трофеи»

, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».

Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова.

Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то провокации начались от бессилия.

В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий.