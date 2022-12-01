Пиняев — лучший молодой футболист Премьер-Лиги в 2022 году

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом РПЛ в 2022 году. Игрок получил приз «Первая пятерка», который вручает Детская футбольная лига (ДФЛ).
В голосовании экспертов Пиняев набрал 317 баллов. Второе место досталось динамовцу Константину Тюкавину (258 баллов). Третью строчку взял полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). Четвертое место отдали Александру Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов). Замкнул пятерку защитник «Ростова» Александр Сильянов (124 балла).
Также на премию были номинированы: Ираклий Манелов, Никита Кривцов, Сергей Волков, (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»).
Татьяна Петрова (ЦСКА) взяла приз «Первая пятерка» в женской Суперлиге.
Главное не зазвездиться и продолжать пахать. Ну и со здоровьем чтобы всё отлично было, а то был неприятный инцидент с потерей сознания на тренировке Крыльев.
Главное не зазвездиться и продолжать пахать. Ну и со здоровьем чтобы всё отлично было, а то был неприятный инцидент с потерей сознания на тренировке Крыльев.