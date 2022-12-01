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Пиняев — лучший молодой футболист Премьер-Лиги в 2022 году

сегодня, 13:11

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом РПЛ в 2022 году. Игрок получил приз «Первая пятерка», который вручает Детская футбольная лига (ДФЛ).

В голосовании экспертов Пиняев набрал 317 баллов. Второе место досталось динамовцу Константину Тюкавину (258 баллов). Третью строчку взял полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). Четвертое место отдали Александру Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов). Замкнул пятерку защитник «Ростова» Александр Сильянов (124 балла).

Также на премию были номинированы: Ираклий Манелов, Никита Кривцов, Сергей Волков, (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»).

Татьяна Петрова (ЦСКА) взяла приз «Первая пятерка» в женской Суперлиге.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 14:40
Так держать!
makkie
makkie
сегодня в 14:22
Молодец, парень!
Главное не зазвездиться и продолжать пахать. Ну и со здоровьем чтобы всё отлично было, а то был неприятный инцидент с потерей сознания на тренировке Крыльев.
Beno444
Beno444
сегодня в 14:08
Трудился, вот и выбрали его, а не другого
rczw5355unfa
rczw5355unfa
сегодня в 14:00
Поздравляем, желаем удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:43
Теперь главное не сбавлять оборотови повышать матерство.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:20
Ярко ворвался . Теперь самое главное корону не надеть. )
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