Пиняев — лучший молодой футболист Премьер-Лиги в 2022 году

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сегодня, 13:11

Футболист «Крыльев Советов» стал лучшим молодым футболистом РПЛ в 2022 году. Игрок получил приз «Первая пятерка», который вручает Детская футбольная лига (ДФЛ).

В голосовании экспертов Пиняев набрал 317 баллов. Второе место досталось динамовцу (258 баллов). Третью строчку взял полузащитник «Спартака» (172 балла). Четвертое место отдали Александру Коваленко из «Крыльев Советов» (129 баллов). Замкнул пятерку защитник «Ростова» Александр Сильянов (124 балла).

Также на премию были номинированы: Ираклий Манелов, Никита Кривцов, Сергей Волков, (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»).