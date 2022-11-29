Ганчаренко в 11-й раз признан лучшим тренером Беларуси

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко стал лучшим тренером года в Беларуси.
Эту награду белорусский специалист получил уже 11-й раз в своей карьере.
«Урал» не проигрывает с конца сентября, серия составляет уже 11 матчей подряд. В РПЛ команда идёт на 10-м месте после 17-го тура, имея в активе 21 очко. Также екатеринбуржцы выиграли свою группу в Кубке России и вышли в плей-офф Пути РПЛ.
Он же в Эстонии родился...
Он же в Эстонии родился...
Ничего не добился вообще.
Ничего не добился вообще.
Удачи в конкурсе!
Удачи в конкурсе!