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Ганчаренко в 11-й раз признан лучшим тренером Беларуси

вчера, 10:18

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко стал лучшим тренером года в Беларуси.

Эту награду белорусский специалист получил уже 11-й раз в своей карьере.

«Урал» не проигрывает с конца сентября, серия составляет уже 11 матчей подряд. В РПЛ команда идёт на 10-м месте после 17-го тура, имея в активе 21 очко. Также екатеринбуржцы выиграли свою группу в Кубке России и вышли в плей-офф Пути РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:05
О.....Карпин тогда лучший тренер Эстонии...
Он же в Эстонии родился...
zim289
zim289 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
В ЦСКА он хуже Слуцкого был, если что.
Ничего не добился вообще.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ z44zemt9uw6e (раскрыть)
вчера в 13:20
Дело не в ЦСКА. Мне нравится его самостоятельность и независимость. Это одна из черт сильного тренера, да и любого человека в другой профессии.
YVG
YVG
вчера в 13:11
Он и в России лучший пока.
Сп62
Сп62
вчера в 12:07
За то у нас лучший тренер России на постоянной основе и выбирать не надо.
z44zemt9uw6e
z44zemt9uw6e ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:50
Согласен, жаль что убрали из цска?
Boricku
Boricku
вчера в 11:33
Тмк поднял, красава
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:27
Ганчаренко скоро забудет, где находится Беларусь, но за то он здесь лучший.
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:40
Спасибо за отзыв!
Удачи в конкурсе!
протон
протон
вчера в 10:38
Лучший тренер работает в Урале
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:34
Приз дошёл и до Казахстана, спасибо!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:34
Поздравляю Виктора Гончаренко. Хороший тренер и отмечал это раньше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:32
И надо отметить вполне заслуженно!
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