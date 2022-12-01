Кавазашвили: «Правильное решение всех наказать одинаково»

Бывший футболист сборной СССР прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» за драку в матче Кубка России.

Конечно, «Зенит» будет говорить, что виноваты спартаковцы. Есть записи матча и VAR , поэтому вынесли такое решение. Не думаю, что КДК вдруг встал на сторону «Спартака» и незаслуженно наказал «Зенит». То, что произошло, было абсолютно обоюдное нанесение действий агрессивного характера. Правильное решение всех наказать одинаково. Но по шесть кубковых матчей — многовато.

Я не приветствую такие выходки футболистов, когда идёт групповое насилие друг другу. Понимаю, когда отдельные два футболиста начали лихачить, но это был перебор. Сам удивился.