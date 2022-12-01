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Кавазашвили: «Правильное решение всех наказать одинаково»

вчера, 19:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» за драку в матче Кубка России.

Конечно, «Зенит» будет говорить, что виноваты спартаковцы. Есть записи матча и VAR, поэтому вынесли такое решение. Не думаю, что КДК вдруг встал на сторону «Спартака» и незаслуженно наказал «Зенит». То, что произошло, было абсолютно обоюдное нанесение действий агрессивного характера. Правильное решение всех наказать одинаково. Но по шесть кубковых матчей — многовато.

Я не приветствую такие выходки футболистов, когда идёт групповое насилие друг другу. Понимаю, когда отдельные два футболиста начали лихачить, но это был перебор. Сам удивился.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:33
Сказался настрой команд руководством....
Сами накручивают игроков до ненависти...потом плоды пожинают...
Некоторых так вообще...не к ночи будет сказано - тройных премиальных лишают...за невыигрыш...
Терпимей надо быть..к своим неудачам...
Не вестись на провокации...сохранять холоднокровие при любом раскладе матча...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:53
Анзорчик, а как Промес? Отмазали? Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:40
Наказание соответствует степени несдержанности игроков.
Гость
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