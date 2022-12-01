Кавазашвили: «Правильное решение всех наказать одинаково»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» за драку в матче Кубка России.
Конечно, «Зенит» будет говорить, что виноваты спартаковцы. Есть записи матча и VAR, поэтому вынесли такое решение. Не думаю, что КДК вдруг встал на сторону «Спартака» и незаслуженно наказал «Зенит». То, что произошло, было абсолютно обоюдное нанесение действий агрессивного характера. Правильное решение всех наказать одинаково. Но по шесть кубковых матчей — многовато.
Я не приветствую такие выходки футболистов, когда идёт групповое насилие друг другу. Понимаю, когда отдельные два футболиста начали лихачить, но это был перебор. Сам удивился.
Сами накручивают игроков до ненависти...потом плоды пожинают...
Некоторых так вообще...не к ночи будет сказано - тройных премиальных лишают...за невыигрыш...
Терпимей надо быть..к своим неудачам...
Не вестись на провокации...сохранять холоднокровие при любом раскладе матча...
Сами накручивают игроков до ненависти...потом плоды пожинают...
Некоторых так вообще...не к ночи будет сказано - тройных премиальных лишают...за невыигрыш...
Терпимей надо быть..к своим неудачам...
Не вестись на провокации...сохранять холоднокровие при любом раскладе матча...