Медведев высказался о решении КДК РФС не наказывать Промеса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении КДК РФС не наказывать форварда «Спартака» Квинси Промеса за провокацию игроков «сине-бело-голубых» в матче Кубка России.
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра встречи Владимира Москалёва о неудалении Промеса, признав игрока зачинщиком драки.
Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды.
Думаю, что в конкурсе все равны и таких исключении не должно быть.
Думаю, что в конкурсе все равны и таких исключении не должно быть.
Ещё неизвестно что лучше...быть дисквалифицированным Барриосом или недисквалифицированным Промесом...)))
Ещё неизвестно что лучше...быть дисквалифицированным Барриосом или недисквалифицированным Промесом...)))