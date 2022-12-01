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Медведев высказался о решении КДК РФС не наказывать Промеса

вчера, 18:28
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении КДК РФС не наказывать форварда «Спартака» Квинси Промеса за провокацию игроков «сине-бело-голубых» в матче Кубка России.

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра встречи Владимира Москалёва о неудалении Промеса, признав игрока зачинщиком драки.

Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:37
Вот бы Медведева в ЭСК, была бы ковровая дорожка для Зенита ко всем пьедесталам РФС.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:18
ЭСК явно неравнодушен к Спартаку. А как по другому скажешь, если главный провокатор Свинси Промяс вышел сухим из воды?
pomor45
pomor45
вчера в 19:15
Вперёд провокаторы, воодушевлённые решением ЭСК по Промесу!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:12
А вы понимаете, что таким заявлением вы создаёте прецедент и завтра другие пользователи начнут требовать себе призы как душа пожелает?!
Думаю, что в конкурсе все равны и таких исключении не должно быть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:05
М-да,а раньше это было привилегией только миллеровцев! Мир меняется на глазах.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:00
А провокаторы всегда остаются в тени.
морозз
морозз
вчера в 19:00
Ха, в бессильной злобе…пошла жара!
Futurista
Futurista
вчера в 18:55
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:49
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Барриос хотя бы не читает рэп, насколько мне известно, о том что он "человек с тёмный цветом кожи" (сам он называет себя в данном случае по-другому) с российскими деньгами, и не просит речитативом женщин занимать каких-либо поз для него (можете посмотреть видео на которую я сделал отсылку в этом комментарии в моей истории комментариев, на первой странице сейчас, предупреждаю что смотреть и слушать на свой страх и риск - ушам очень даже может быть неприятно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:38
    Да ладно вам Александр Иванович....

    Ещё неизвестно что лучше...быть дисквалифицированным Барриосом или недисквалифицированным Промесом...)))
    ABir
    ABir
    вчера в 18:32
    Промеса намеренно провоцировали, чтобы вывести из строя лучшего игрока Спартак и тем самым ослабить основного конкурента. Москалев понял это и учел в своем судейском решении.
    Гость
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