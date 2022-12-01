Медведев высказался о решении КДК РФС не наказывать Промеса

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вчера, 18:28

Генеральный директор «Зенита» высказался о решении КДК РФС не наказывать форварда «Спартака» за провокацию игроков «сине-бело-голубых» в матче Кубка России.

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра встречи о неудалении Промеса, признав игрока зачинщиком драки.