Ван дер Варт: «Зюле — это немецкий Магуайр»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт подверг резкой критике защитника «Баварии» и сборной Германии Никласа Зюле после его выступления на чемпионате мира.
Германия испытывает явные проблемы с защитной линией. Никлас Зюле, к примеру, не является игроком мирового класса. Зюле — это немецкий Харри Магуайр.
У немцев так иногда бывает, (хотя такого ещё никогда не было) что после провального выступления на каком-нибудь крупном турнире, они делают работу над ошибками и возвращаются намного сильнее. Посмотрим на их действия сейчас.
Так было после успешного евро 96, когда были неудачные выступления на чм 98 и евро 2000.. команда преобразилась.
Ну и на счет Маги.. в сборной он выглядит очень даже неплохо) поэтому сравнение тут неуместно.
У немцев так иногда бывает, (хотя такого ещё никогда не было) что после провального выступления на каком-нибудь крупном турнире, они делают работу над ошибками и возвращаются намного сильнее. Посмотрим на их действия сейчас.
Так было после успешного евро 96, когда были неудачные выступления на чм 98 и евро 2000.. команда преобразилась.
Ну и на счет Маги.. в сборной он выглядит очень даже неплохо) поэтому сравнение тут неуместно.