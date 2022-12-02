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Ван дер Варт: «Зюле — это немецкий Магуайр»

вчера, 19:02

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт подверг резкой критике защитника «Баварии» и сборной Германии Никласа Зюле после его выступления на чемпионате мира.

Германия испытывает явные проблемы с защитной линией. Никлас Зюле, к примеру, не является игроком мирового класса. Зюле — это немецкий Харри Магуайр.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:12
И не поймешь ругает он Зюле или хвалит. Магуайр как раз на ЧМ играет отлично а что в МЮ его какахами забрасывают (в основном те кто футбол не смотрит даже по телеку) - дело другое.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:51
Интервью годичной давности? Зюле за Боруссию Дортмунд сейчас играет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:15
Оборона действительно проявила себя не с лучшей стороны, но мне кажется перегиб, когда обвиняют одного игрока отдельно, это уже неправильно. В целом плохо выглядела вся сборная.
У немцев так иногда бывает, (хотя такого ещё никогда не было) что после провального выступления на каком-нибудь крупном турнире, они делают работу над ошибками и возвращаются намного сильнее. Посмотрим на их действия сейчас.
Так было после успешного евро 96, когда были неудачные выступления на чм 98 и евро 2000.. команда преобразилась.
Ну и на счет Маги.. в сборной он выглядит очень даже неплохо) поэтому сравнение тут неуместно.
Гость
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