Скалони о вмешательстве VAR во второй гол Японии: «Это трудно переварить»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением о победном мяче команды Японии в ворота Испании (2:1), который был засчитан после вмешательства VAR.
Мы должны с этим жить. Это действительно трудно переварить, тем более, когда это что-то очень новое и впервые реализовано на чемпионатах мира.
В 1/8 вам достался слабый соперник, в 1/4 более чем проходимый.
Вы намного сильнее Голландии, у америкосов шансов нет пройти оранжевых.
В 1/2 вот тут да, скорее всего это будут бразилы, но как можно мечтать, что бы на чемпионате мира в полуфинале достался слабый соперник?
А испанцам наверное труднее придётся в другой сетке более ровные и сильные команды.
В любом случае загадывать не надо не то, что на финал или полуфинал, надо ещё в 1/4 пробиться. Сенсации ещё никто не отменял.
P.S. протону привет, жду завтра.
В 1/8 вам достался слабый соперник, в 1/4 более чем проходимый.
Вы намного сильнее Голландии, у америкосов шансов нет пройти оранжевых.
В 1/2 вот тут да, скорее всего это будут бразилы, но как можно мечтать, что бы на чемпионате мира в полуфинале достался слабый соперник?
А испанцам наверное труднее придётся в другой сетке более ровные и сильные команды.
В любом случае загадывать не надо не то, что на финал или полуфинал, надо ещё в 1/4 пробиться. Сенсации ещё никто не отменял.
P.S. протону привет, жду завтра.