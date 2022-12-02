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Скалони о вмешательстве VAR во второй гол Японии: «Это трудно переварить»

вчера, 18:41
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония2 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением о победном мяче команды Японии в ворота Испании (2:1), который был засчитан после вмешательства VAR.

Мы должны с этим жить. Это действительно трудно переварить, тем более, когда это что-то очень новое и впервые реализовано на чемпионатах мира.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:11, ред.
А чего тут жить? Всё в ваших руках.
В 1/8 вам достался слабый соперник, в 1/4 более чем проходимый.
Вы намного сильнее Голландии, у америкосов шансов нет пройти оранжевых.
В 1/2 вот тут да, скорее всего это будут бразилы, но как можно мечтать, что бы на чемпионате мира в полуфинале достался слабый соперник?
А испанцам наверное труднее придётся в другой сетке более ровные и сильные команды.
В любом случае загадывать не надо не то, что на финал или полуфинал, надо ещё в 1/4 пробиться. Сенсации ещё никто не отменял.

P.S. протону привет, жду завтра.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:00
Плей-офф покажет и внесёт ясность
Гость
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