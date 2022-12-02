Скалони о вмешательстве VAR во второй гол Японии: «Это трудно переварить»

Главный тренер сборной Аргентины поделился своим мнением о победном мяче команды Японии в ворота Испании (2:1), который был засчитан после вмешательства VAR .

Мы должны с этим жить. Это действительно трудно переварить, тем более, когда это что-то очень новое и впервые реализовано на чемпионатах мира.