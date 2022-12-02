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Гризманн о Мбаппе: «Он безупречен»

вчера, 19:11

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился своим мнением о лидере команды Килиане Мбаппе.

На турнире в 2018 году Килиан не был таким игроком, как сейчас. Тогда он еще не обладал столь яркой индивидуальностью.

На тренировках он много говорит, поднимает всем настроение. Он знает, что очень важен для команды и что за каждым его жестом на поле или за его пределами будут наблюдать болельщики и журналисты.

Считаю, что он безупречен.

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Все комментарии
протон
протон
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Думаю, он уже полноценная звезда настоящего! Причем, уже на протяжении многих лет. Достигнет ли он уровня Криша и Лео - пока неизвестно. Но с такой игрой, нет ничего невозможного!
Кстати да. Смотришь на Килиана и есть ощущение, что вообще на расслабоне играет, типа футбольного Усэйна Болта. И да, есть ощущение, что этот парень может ещё прибавить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:27, ред.
Не бывает безупречных,каждый допускает ошибки
Гость
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