Гризманн о Мбаппе: «Он безупречен»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился своим мнением о лидере команды Килиане Мбаппе.
На турнире в 2018 году Килиан не был таким игроком, как сейчас. Тогда он еще не обладал столь яркой индивидуальностью.
На тренировках он много говорит, поднимает всем настроение. Он знает, что очень важен для команды и что за каждым его жестом на поле или за его пределами будут наблюдать болельщики и журналисты.
Считаю, что он безупречен.
Кстати да. Смотришь на Килиана и есть ощущение, что вообще на расслабоне играет, типа футбольного Усэйна Болта. И да, есть ощущение, что этот парень может ещё прибавить.
Кстати да. Смотришь на Килиана и есть ощущение, что вообще на расслабоне играет, типа футбольного Усэйна Болта. И да, есть ощущение, что этот парень может ещё прибавить.