Гризманн о Мбаппе: «Он безупречен»

Нападающий сборной Франции поделился своим мнением о лидере команды Килиане Мбаппе.

На турнире в 2018 году Килиан не был таким игроком, как сейчас. Тогда он еще не обладал столь яркой индивидуальностью.

На тренировках он много говорит, поднимает всем настроение. Он знает, что очень важен для команды и что за каждым его жестом на поле или за его пределами будут наблюдать болельщики и журналисты.

Считаю, что он безупречен.