Алвес сыграл 125-й матч за Бразилию, догнав Роберто Карлоса

1670007547

вчера, 21:59

Защитник сборной Бразилии вышел в стартовом составе команды на матч против Камеруна.

Для Алвеса этот поединок стал 125-м в футболке сборной Бразилии. По этому показателю он догнал .

Впереди находится только (142), являясь национальным рекордсменом по-данному показателю.