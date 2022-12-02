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Алвес сыграл 125-й матч за Бразилию, догнав Роберто Карлоса

вчера, 21:59
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес вышел в стартовом составе команды на матч против Камеруна.

Для Алвеса этот поединок стал 125-м в футболке сборной Бразилии. По этому показателю он догнал Роберто Карлоса.

Впереди находится только Кафу (142), являясь национальным рекордсменом по-данному показателю.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16
Помню, как впервые увидел тогда ещё молодого и кудрявого Дани, как он красиво тогда сделал стеночку с Гарринчей в спартаковском стиле и отпасовал Пеле.. Эх, какой чемпионат был..
Дани, конечно, красавец, держит себя в форме и это в почти 40 лет. У бразилов это довольно редкое явление
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:17
Он велик как человек.
matrix333
matrix333
вчера в 22:02
О Дани, Дани, пират футбольного мира.
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