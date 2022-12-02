Алвес сыграл 125-й матч за Бразилию, догнав Роберто Карлоса

Защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес вышел в стартовом составе команды на матч против Камеруна.
Для Алвеса этот поединок стал 125-м в футболке сборной Бразилии. По этому показателю он догнал Роберто Карлоса.
Впереди находится только Кафу (142), являясь национальным рекордсменом по-данному показателю.
Дани, конечно, красавец, держит себя в форме и это в почти 40 лет. У бразилов это довольно редкое явление
Дани, конечно, красавец, держит себя в форме и это в почти 40 лет. У бразилов это довольно редкое явление