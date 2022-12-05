Месси назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре после группового этапа

Нападающий сборной Аргентины назвал команды, которые считает сейчас фаворитами ЧМ -2022.

Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, она продолжает оставаться одним из главных фаворитов. Также Франция. И Испания, хоть она и вышла таким образом в плей-офф, играет очень хорошо, игроки чётко понимают, что им нужно делать, когда мяч у них. Они много времени уделяют контролю мяча.