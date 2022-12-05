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Месси назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре после группового этапа

вчера, 09:54

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, которые считает сейчас фаворитами ЧМ-2022.

Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, она продолжает оставаться одним из главных фаворитов. Также Франция. И Испания, хоть она и вышла таким образом в плей-офф, играет очень хорошо, игроки чётко понимают, что им нужно делать, когда мяч у них. Они много времени уделяют контролю мяча.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:19
Самоучка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:01
Франции уже нет? Англия уже есть? Провидец, однако. Где этому учат, или самоучка.?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:54
Покажет финал,но Франции и Бразили там нет,Англия есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 13:43
Франция по игре обязательно в финале, а вот Аргентина и Бразилия не факт. Испания точно вылетит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:40
Франция не выйдет в финал и это прекрасно.Аргенитана в финале.
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:58
Не удивляюсь если Марокко дойдёт до финала
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:42
Он забыл,про кореша своего из португалии!!!!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 11:22
Франция Бразилия финал был бы отменным
Elliada
Elliada
вчера в 10:57
Трофей разыграют между собой Аргентина, Бразилия, Франция, Испания
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 10:45
Ну, Аргентина тоже.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:40
фаорит Мароко. скринте
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:25
Месси: "...игроки чётко понимают, что им нужно делать, когда мяч у них"
Роналду: "Я даже знаю, что делать, когда у меня ПЯТЬ мячей"
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
Даёшь Францию в финал!!!
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