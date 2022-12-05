Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Джеймс, Чилуэлл и Канте включены в состав «Челси» для поездки в Дубай

вчера, 16:50

«Чесли» включил защитников Риса Джеймса, Бена Чилуэлла, Уэсли Фофана и полузащитника Нголо Канте в свой состав из 25 человек для их поездки на тренировочный сбор в Дубай.

22-летний Джеймс и 26-летний Чилуэлл не попали в состав сборной Англии на чемпионат мира из-за травм, а 31-летний Канте и 21-летний Фофана не попали за сборную Франции. Никто из четверки не играл за «Челси» в трех матчах до перерыва на чемпионат мира.

Однако все четверо игроков отправились в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продолжить восстановление после травмы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок сборной Нидерландов признался, что специально тренирует пенальти
01 декабря
Месси пропустил командную тренировку сборной Аргентины
24 ноября
Кварацхелия нанял физиотерапевта, с которым работал в «Рубине»
21 ноября
Месси вернулся к тренировкам в общей группе в сборной Аргентины
20 ноября
Месси тренировался индивидуально по причине перегруженности икроножных мышц
19 ноября
ОфициальноСборная России провела первую тренировку в Узбекистане
18 ноября
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 