Джеймс, Чилуэлл и Канте включены в состав «Челси» для поездки в Дубай

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вчера, 16:50

«Чесли» включил защитников , , и полузащитника в свой состав из 25 человек для их поездки на тренировочный сбор в Дубай.

22-летний Джеймс и 26-летний Чилуэлл не попали в состав сборной Англии на чемпионат мира из-за травм, а 31-летний Канте и 21-летний Фофана не попали за сборную Франции. Никто из четверки не играл за «Челси» в трех матчах до перерыва на чемпионат мира.

Однако все четверо игроков отправились в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продолжить восстановление после травмы.