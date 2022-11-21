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Кварацхелия нанял физиотерапевта, с которым работал в «Рубине»

вчера, 10:30

Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий похвалил футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Хвича сейчас стал гиперпрофессионален: он нанял индивидуального физиотерапевта, который был в «Рубине». Он понял, что конкретно может ему помешать.

Я понимал, что всё будет зависеть от старта. Он человек эмоциональный, если у него получится и он раскрепостится, то это будет выстрел. Я понимал, что первые игры он будет недорабатывать в обороне. Видел: как только становился комфортный счёт, Лучано Спаллетти сразу Хвичу убирал, ведь нужно было сдерживать. Но с каждой игрой у Кварацхелии и оборонительные качества усиливались, и он выдерживал больший объём, пошла уверенность. Он отыгрывает все эпизоды с наглостью, в хорошем смысле этого слова.

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Все комментарии
Кёрт Майлз
Кёрт Майлз ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:26
Лëня, просто пил пиво с парнями и разговаривал.
В никакое инфополе он не возвращался и интервью не давал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:57
Желание Хвичи расти в профессиональном плане похвально!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:56
Слуцкий: - Физиотерапевта взял, ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:43
Лёня вернулся в инфополе.Ждём его в студии,в телепередаче о футболе "Всё в прошлом",среди себе подобных.Может доведётся увидеть,как вы очно с Мостовым схлестнётесь! А чё-всё забава,на четыре глухих месяца.
А всё,Лёня,твоя порочная связь с Европой...
Гость
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