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Орлов: «На ЧМ-2022 у Ловрена больше мотивации, чем в „Зените“»

вчера, 17:00

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление хорватского защитника «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022.

Почему у Ловрена в приличном возрасте получается сохранять высокий уровень? Объяснение этому одно — высокая мотивация. Ловрен — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят. У Деяна нет стартового рывка. Но за счёт опыта и техники центральный защитник может существовать.

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Все комментарии
Bullkин
Bullkин
вчера в 18:34
Да, деда Гена, у нас все повидавшие
дядьки приезжают в РПЛ за мотивацией.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:07
Удачи Деяну!
Гость
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