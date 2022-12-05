Орлов: «На ЧМ-2022 у Ловрена больше мотивации, чем в „Зените“»

Комментатор прокомментировал выступление хорватского защитника «Зенита» на ЧМ -2022.

Почему у Ловрена в приличном возрасте получается сохранять высокий уровень? Объяснение этому одно — высокая мотивация. Ловрен — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят. У Деяна нет стартового рывка. Но за счёт опыта и техники центральный защитник может существовать.