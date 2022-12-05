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Ловчев: «Для меня лучшим на этом чемпионате мира является Мбаппе»

вчера, 20:24

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что индивидуальные качества имеют значение на этом чемпионате мира.

Этот чемпионат выделяется не только своей непредсказуемостью. Если сравнивать с предыдущими чемпионатами, там было время на подготовку и было понятно, что собираются игроки из разных клубов и становятся командой. В первых играх организованность и бойцовские качества превалировали над игровым классом. И вот только сейчас команды начинают обрастать именно командностью, поэтому лучше всех себя проявляет Англия, которую я сам первое время чехвостил.

Личности решают исходы матчей. Месси, который вроде бы уже не тот, решает исход матчей, Мбаппе решает вопрос, Неймар, если будет, тоже будет решать вопрос. Когда не подготовлена команда, решают личности. Для меня лучшим на этом чемпионате является Мбаппе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:02
Ну пока так получается,спорить с этим трудно.
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
Не перепрыгнул ещё, чтобы гоп говорить.
drug01
drug01
вчера в 20:56
Действительно пока он лучший, но впереди игры сложные...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:36
Согласен с Ловчевым, Мбапешка лучший на этом чемпионате,по крайней мере пока!
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