Ловчев: «Для меня лучшим на этом чемпионате мира является Мбаппе»

Бывший футболист «Спартака» считает, что индивидуальные качества имеют значение на этом чемпионате мира.

Этот чемпионат выделяется не только своей непредсказуемостью. Если сравнивать с предыдущими чемпионатами, там было время на подготовку и было понятно, что собираются игроки из разных клубов и становятся командой. В первых играх организованность и бойцовские качества превалировали над игровым классом. И вот только сейчас команды начинают обрастать именно командностью, поэтому лучше всех себя проявляет Англия, которую я сам первое время чехвостил.

Личности решают исходы матчей. Месси, который вроде бы уже не тот, решает исход матчей, Мбаппе решает вопрос, Неймар, если будет, тоже будет решать вопрос. Когда не подготовлена команда, решают личности. Для меня лучшим на этом чемпионате является Мбаппе.