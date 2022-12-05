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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Радимов объяснил, почему Роналду согласился перейти в «Аль-Наср»

вчера, 18:57

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср».

Я думал, что он найдет команду в Европе. Думал, что у Роналду столько тщеславия, что он хотел еще доказать себя в Европе. Но видите, Саудовская Аравия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира и использовать Роналду в качестве своего посла, в этом плане они, может быть, и сошлись. Думаю, это всё‑таки ближе к выставочным матчам.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Нет худшей рекламы для Саудовской Аравии, чем выбрать португальца в качестве посла доброй воли.
adekvat
adekvat
вчера в 21:33
Арабы же вроде против разноцветных, не боятся заразу в страну занести.
grafff
grafff
вчера в 20:48
пеналду поедет за баблишком, и за голами, будет бить по 5 пенальти за матч и делать статистику
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 19:43
Меська поедет форму ему стирать…
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:31
за баблом канешна
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:20, ред.
Скоро "объяснишь" почему он туда не пошел...
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Да, Кришти конечно этим своим решением весьма основательно Наср-Аль на своих фанатов. Ну ничего, ждём в скором времени паттерн: "Великий чемпионат Саудовской Аравии намного сильнее и конкурентнее французской лиги фермеров! Помните, как игроки из вот таких Аль-Насров унизили Месси на Кубке Мира?!".

Ну а так что, а пофиг на фанатов, когда личку 500 кладут тебе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:02
Да он уже европейцам нафиг не нужен...
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