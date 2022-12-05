Радимов объяснил, почему Роналду согласился перейти в «Аль-Наср»

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола прокомментировал слухи о том, что нападающий близок к переходу в «Аль-Наср».

Я думал, что он найдет команду в Европе. Думал, что у Роналду столько тщеславия, что он хотел еще доказать себя в Европе. Но видите, Саудовская Аравия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира и использовать Роналду в качестве своего посла, в этом плане они, может быть, и сошлись. Думаю, это всё‑таки ближе к выставочным матчам.