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В ФИФА объяснили, почему пропали файер-шоу перед матчами на чемпионате мира

вчера, 12:25

Отсутствие файер-шоу в последних играх чемпионата мира в Катаре объясняется тем, что на нынешнем этапе турнира используется не премиум-версия, а стандартная версия предматчевых церемоний. В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили:

В первых матчах чемпионата мира по футболу выходу команд предшествовала церемония, во время которой в центре поля появлялась огромная копия главного трофея чемпионата мира и работали генераторы пламени, однако в последних играх турнира они не были представлены, церемония ограничивалась демонстрацией флагов двух стран, чьи сборные участвуют в матче.

На чемпионате мира проводятся две версии предматчевой церемонии: премиум-версия и стандартная версия церемонии. Версия, которую вы видите на текущем этапе, является стандартной.

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Источник: tass.ru
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Futurista
Futurista
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