«Бавария» выиграла Бундеслигу в первом туре. Зато у немцев чемпионат талантов

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сегодня, 16:59

Трофейной интриги не видно, но есть самородки.

«Бавария» накидала пять мячей «Лейпцигу», выиграла в Суперкубке 5:3. Дальше забила шесть голов победителю «Барселоны» и Лиги Европы «Айнтрахту» — 6:1. Причем пять раз отличились за тайм. Многие коронуют Нагельсманна снова, и правильно делают. Без Левандовски будет другая атака, а Юлиан ставит перед Киммихом, Дэвисом, Упамекано, Мусиалой, Мюллером и Мане настолько сложные задачи, что можно смело назвать игру «Баварии» футболом будущего.

Безумная ставка на атаку, хаотичный на первый взгляд прессинг, отказ от чистого опорника, оригинальные действия в атаке, где Мюллер и Гнабри тоже форварды, как и Мане. И одновременно никто не нападающий. «Бавария» — один из фаворитов Лиги чемпионов и главных клубов мира. Приколы в обороне мало что изменят. Да, Нойер начнет обыгрывать соперника после сложного паса и подарит гол оппоненту. Но счет 6:1. Даже три мяча «Лейпцига» не помешали чемпиону взять очередной трофей.

Прекрасно, что Бундеслига богата не только на интенсивный и результативный футбол «Баварии», но и на таланты в разных клубах.

Карим Адейеми (форвард, «Боруссия» Д, 20 лет)

Жизнь нередко бывает несправедливой, бедняга Аллер борется со смертельно опасной болезнью, а не готовится к матчам Бундеслиги. Но после ухода Холанда «Боруссия» Д ищет нового снайпера. Приезд из «Зальцбурга» нападающего сборной Германии – шанс показать молодого парня немецким зрителям. Адейеми важно доказать Флику, что тянет на место в основе Германии в мире, где Вернер заблудился в трех соснах, а Хаверц, как ни крути, не центральный нападающий.

Джамал Мусиала (хавбек, «Бавария», 19 лет)

Включим Джамала в список, ведь в прошлом сезоне оказался двенадцатым в «Баварии» по игровому времени. До сих пор окружен солидными конкурентами, но выходит на поле и радует, хотя немцу с английским паспортом всего девятнадцать лет. Будет жаль, если конкуренция отправит его на скамейку в «Баварии», поскольку это не по годам зрелый, легкий в ногах футболист с изумительным голевым чутьем. Немцам повезло, что выманили его из школы «Челси».

Адам Гложек (форвард, «Байер», 20 лет)

В Леверкузене решили, что Патрика Шика для полноты чешского счастья мало, поэтому подписали вундеркинда из «Спарты». Про Гложека знали давно, поскольку в профессиональном футболе дебютировал в шестнадцать лет и сразу начал забивать. Попал в сборную Чехии, а теперь попытается усилить атаку «Байера». Вместе с Шиком, Азмуном и Диаби могут сформировать четверку в атаке на старте сезона. Адам постарается порадовать дальними ударами, но ему нужно играть не в центре, куда его не пустит Шик. Интересно, как соединят двух высоченных чехов.

Йонатан Буркардт (форвард, «Майнц», 22 года)

Согласны, что этот парень отстает по таланту от остальных в списке. Но «Майнц» это не только Клопп, а и крепкие нападающие. За клуб играли Воронин, Зидан и Окадзаки, а теперь появился молодой и талантливый немецкий нападающий. Как подобает атакующему хавбеку и форварду, Буркардт выбирает много опасных решений. Но крепыш уверенно разбирается с защитниками, агрессивный, верит в собственный удар. Не всегда замечает напарников, но его в возрасте это еще не грех. И что важно – пока Йонатан не «отсвечивал», как остальные. Сохранил силы, приличный прошлый сезон может продолжить выдающимся.

Нико Шлоттербек (защитник, «Боруссия» Д, 22 года)

Положа руку на сердце, не входит Нико в личный список любимых молодых защитников. При полном внешнем несходстве есть в нем что-то от Пера Мертезакера. В футболе не делают комплимент, когда называют защитником для «Арсенала». Но Шлоттенбек и не второй Мустафи. Уже играет за сборную Германии, а теперь его выбрала «Боруссия» Д. Может в паре с Зюле или Хуммельсом показать хороший футбол. Или же в трио с опытными игроками, зависит от выбранной тактики. Нико нужно научиться играть просто и надежно. Все в курсе, что он техничный, но показывать это лучше у чужих ворот.

Джереми Фримпонг (латераль, «Байер», 21 год)

В «Байере» сейчас столько классных футболистов, что грешно не прибавить? Посмотрим, как покажут себя в Лиге чемпионов. Джереми Фримпонг учился в школе «Манчестер Сити», но в крошку в штабе Гвардиолы не поверили. Правый защитник оказался в «Селтике», а дальше заиграл в «Байере». Пока это герой одного сезона, которого Ван Гал пока не считает достойным первой сборной Нидерландов. Но у Фримпонга настырность, смело идет в обводку, не боится вступать в борьбу с теми, кто на голову выше. Джереми невероятно быстрый, упрямый футболист, может добиться успеха. Есть в его игре приятные отсылки к классическим малышам с фланга.

Йошко Гвардиол (защитник, «Лейпциг», 20 лет)

Вырастет ли Йошко в защитника мирового класса для 5-звездночного гранда? Хорват ответит именно в предстоящем сезоне при помощи Тедеско. Гвардиола не хватало в защите «Лейпцига» в Суперкубке, ведь на свои двадцать лет Йошко выступает невероятно зрело, может руководить линией, брать ответственность. У него классный пас, техничный защитник, поэтому работал слева и в центре обороны. Читает игру, не боится современной высокой линии. Слабее в атаке, если ставить на фланг, но Тедеско хорват нужен в тройке в центре защиты.

Райан Гравенберг (хавбек, «Бавария», 20 лет)

Здесь имеем дело с талантом мирового уровня. Если Гвардиолу нужно упорно работать, чтобы встать в один ряд с Ван Дейком или Дишаем, то Гравенбергу достаточно реализовать дикий потенциал, чтобы из основы «Аякса» перебраться в основу «Баварии» и не оказаться на спиной у Горецки в итоге. Райан умеет сыграть от ворот до ворот, это точно не чистый разрушитель – пушечный удар, умные передачи, техничная работа в центре. Для двадцатилетнего даже слишком хорош. Надо учиться держать марку на протяжении многих лет, это намного сложнее, чем зажжешь разово.

Кто заиграет – порадует целый мир

В список не включали Беллингхэма, Виртца, Дэвиса и Нкунку, в классе которых уже нет сомнений. Жаль, что бедняга из «Байера» будет в лазарете до середины сентября. Надеемся, Флориан успеет набрать форму и сыграет на ЧМ в Катаре ща Германию. Многие таланты из Бундеслиги встретятся на мундиале, а пару лет назад именно они мелькали в списках самых талантливых юных игроков мира.