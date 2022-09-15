Кварцхелия, Кудус и Силла. Открытия Лиги чемпионов 2022/23

Яркие матчи вывели новые имена на небосвод.
Хвича Кварацхелия («Наполи», 21 год)
Это вы знали Хвичу в горе и радости в составе «Рубина». Но как в России мало кто следит за аутсайдером чемпионата Нидерландов, так для футбольной Европы стало открытием, что можно из Казани через Батуми попасть всего за 10 млн евро в Неаполь, а затем сразу покорить своей игрой целую Серию А. В Италии грузин получил приз «Игрок месяца». В Лиге чемпионов приложился к разгрому «Ливерпуля», а затем заметно сыграл против «Рейнджерс». Шотландцы пытались в Глазго почтить память королевы, но проиграли 0:3. Кварацхелия нанес восемь ударов по воротам старины МакГрегора, хотя сам не отметился результативным действием. Зато измотал защитников. Не удивляет заявление спортивного директора «Наполи», что вели Хвичу два года, обошли в борьбе «Рому» и «Ювентус», а еще использовали ситуацию – вместо тридцати миллионов заплатили лишь десять. «Рубин» сейчас надеется, что выбьет какие-то деньги себе, а звезда Кварацхелии светит и греет, к нему теперь присматривается сам «Реал», хотя понятно, что вингер лишь в скаутском списке, не основной кандидат.
Мохаммед Кудус («Аякс», 22 года)
Гвардиола вспомнил своего учителя и наставника Кройффа, когда увидел гол Холанда. Когда-то Йохан в похожем прыжке забивал в ворота «Атлетико». Большой комплимент Эрлингу от тренера, хотя норвежец может толком не знать, кто такой Йохан Кройфф, разве что встречал такую фамилию в футбольном симуляторе. А вот Кудусу точно рассказали о великом голландце. Молодой ганский полузащитник дождался своей очереди в основе «Аякса». Играл раньше за «Норшеланн» в Дании, готовился к прорыву во второй команде клуба из Амстердама. Но летняя распродажа Ван дер Сара – ушли Антони, Лисандро Мартинес, Гравенберг, Аллер и Мазрауи, привели в железную основу «Аякса» новых людей. Кудус в прошлом сезоне Лиги чемпионов дважды вышел на замену, а теперь провел два матча в основе. Уже забил два мяча и сделал один ассист. Конечно, нужно еще проверить его на выносливость и стабильность, но вы знаете «Аякс». Для голландцев не составит труда открыть новую звезду, на этот раз из Ганы. Хавбека наигрывают в центре атаки – интересная метаморфоза, защитникам «Ливерпуля» не понравилась, ведь Мохаммед им забил.
Михаил Мудрик («Шахтер», 21 год)
Еще один известный для вас парень, если пользуется социальными сетями. Мудрик в Инстаграме стал популярным еще до того, как начал играть во взрослый футбол – благодаря своим трюкам с мячом. Уроженец Харьковской области из «Металлиста» попал в «Днепр», а затем оказался в «Шахтере». Его отдавали пару раз в аренду, поскольку юный игрок не мог предложить зрелость вместо голой техники. Мудрика немало критиковали, словно ему было не двадцать лет, а на пять больше. Но теперь, когда «Шахтер» лишился привычных бразильцев, Михаил помог «горнякам» уничтожить «Лейпциг» — за разгромом последовало увольнению Тедеско. А вчера Мудрик забил гол «Селтику», не позволил шотландцам выиграть, хотя моменты у ворот Трубина создали убойные. В двух турах Лиги чемпионов у Михаила 2 гола и 2 ассиста. Зимой Михаила ждут в АПЛ. Сам хочет в «Арсенал», ведь еще летом Артета присматривался к напарнику Зинченко по сборной.
Мануэль Угарте («Спортинг», 21 год)
Учитывая, что творит Вальверде – помог Анчелотти выдать лучший за 54 года старт «Реала» в сезоне, ни один скаут Европы не будет сомневаться в талантах молодых хавбеков из Уругвая. Кавани, Форлан и Суарес доказали, что там есть великолепные игроки атаки. А теперь очередь приятных открытий из середины поля. Угарте – центральный полузащитник «Спортинга», который обыграл не только «Айнтрахт» на выезде, но и «Тоттенхэм» дома. Причем в двух матчах «львы» не пропустили ни разу, а забили пять мячей. На счету техничного и смелого Мануэля нет результативных действий. Но 21-летний полузащитник отработал против победителя Лиги Европы и команды Конте так, что о нем тоже говорят. Совершил 10 перехватов за две игры, чисто отработал с мячом. Впечатлил количеством отборов, настоящий зверюга. Если сможет играть так качественно часто, то это его последний сезон в «Спортинге».
Энцо Фернандес («Бенфика», 21 год)
Пришел за 10 млн евро плюс 8 миллионов евро бонусами, а через пару лет «орлы» продадут аргентинского хавбека за 50-60 млн евро? Вероятный сценарий, ведь молодой полузащитник из школы «Ривер Плейт» хорошо прибавил. В Португалии дебютировал голами – в квалификации Лиги чемпионов, затем в Примейре. Теперь прилично сыграл против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Забивали Жоау Мариу и Давид Нереш, которых не нужно представлять, знаете их по выступлениям за «Локомотив» и «Аякс», их голевой ответ озадачил «Ювентус». Капелло говорит, что ему понравилась работа команды Аллегри, но Фабио одновременно отмечает отсутствие баланса. У наставника не получается выбрать для команды курс. А вот у «Бенфики» одно направление – на прогресс молодых ребят. Энцо в Турине быстро играл в пас, не ошибался в защите и впечатлил отборами – семь штук за игру. Цепкий и аккуратный хавбек, как и Угарте.
Абакар Силла («Брюгге», 19 лет)
У «Спортинга», «Шахтера» и «Брюгге» не один молодой игрок успел себя проявить. У бельгийцев классно играли и датчанин Сков Ольсен, и молодой испанец Ферран Хутгла. Но запомнился всем, в первую очередь, девятнадцатилетний центральный защитник Абакар Силла. Рослый ивуариец забил победный мяч в ворота «Байера», а затем подопечные Хуфкенса отправились в Порту. На «Драгау» легендарный соперник уступил бельгийцам 0:4. И хотя у чужих ворот солировали другие, Силла снова сыграл просто и надежно. Во втором тайме получил по затылку в борьбе, тренер перестраховался, заменил юного игрока. Счет уже был 0:3, «Брюгге» не упустил победу без открытия стартовых матчей Лиги чемпионов.
После погрома машину тренера Консейсау с женой и детьми тренера внутри разбросали камнями неадекватные фанаты «Порту», а рабочую почту «Брюгге» забросают запросами по поводу талантов, которые последуют на повышение вслед за Де Кетеларе. Шарль лишь адаптируется в «Милане», но тоже игрок будущего, как и все в этом списке. Понятно, что скауты следят за всеми из списка годами, но для широкой публики звезды нередко зажигает именно Лига чемпионов. Ведь это лучшая проверка для больших талантов.
Потом посмотрел твои комментарии и увидел, что там одна токсичность и негатив
Тяжело наверно быть таким унылым авном, когда всё вокруг не так, все плохие, а один ты Д'Артаньян
Потом посмотрел твои комментарии и увидел, что там одна токсичность и негатив
Тяжело наверно быть таким унылым авном, когда всё вокруг не так, все плохие, а один ты Д'Артаньян