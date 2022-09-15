Кварцхелия, Кудус и Силла. Открытия Лиги чемпионов 2022/23

1663271032

вчера, 22:43

Яркие матчи вывели новые имена на небосвод.

Хвича Кварацхелия («Наполи», 21 год)

Это вы знали Хвичу в горе и радости в составе «Рубина». Но как в России мало кто следит за аутсайдером чемпионата Нидерландов, так для футбольной Европы стало открытием, что можно из Казани через Батуми попасть всего за 10 млн евро в Неаполь, а затем сразу покорить своей игрой целую Серию А. В Италии грузин получил приз «Игрок месяца». В Лиге чемпионов приложился к разгрому «Ливерпуля», а затем заметно сыграл против «Рейнджерс». Шотландцы пытались в Глазго почтить память королевы, но проиграли 0:3. Кварацхелия нанес восемь ударов по воротам старины МакГрегора, хотя сам не отметился результативным действием. Зато измотал защитников. Не удивляет заявление спортивного директора «Наполи», что вели Хвичу два года, обошли в борьбе «Рому» и «Ювентус», а еще использовали ситуацию – вместо тридцати миллионов заплатили лишь десять. «Рубин» сейчас надеется, что выбьет какие-то деньги себе, а звезда Кварацхелии светит и греет, к нему теперь присматривается сам «Реал», хотя понятно, что вингер лишь в скаутском списке, не основной кандидат.

Мохаммед Кудус («Аякс», 22 года)

Гвардиола вспомнил своего учителя и наставника Кройффа, когда увидел гол Холанда. Когда-то Йохан в похожем прыжке забивал в ворота «Атлетико». Большой комплимент Эрлингу от тренера, хотя норвежец может толком не знать, кто такой Йохан Кройфф, разве что встречал такую фамилию в футбольном симуляторе. А вот Кудусу точно рассказали о великом голландце. Молодой ганский полузащитник дождался своей очереди в основе «Аякса». Играл раньше за «Норшеланн» в Дании, готовился к прорыву во второй команде клуба из Амстердама. Но летняя распродажа Ван дер Сара – ушли Антони, Лисандро Мартинес, Гравенберг, Аллер и Мазрауи, привели в железную основу «Аякса» новых людей. Кудус в прошлом сезоне Лиги чемпионов дважды вышел на замену, а теперь провел два матча в основе. Уже забил два мяча и сделал один ассист. Конечно, нужно еще проверить его на выносливость и стабильность, но вы знаете «Аякс». Для голландцев не составит труда открыть новую звезду, на этот раз из Ганы. Хавбека наигрывают в центре атаки – интересная метаморфоза, защитникам «Ливерпуля» не понравилась, ведь Мохаммед им забил.

Михаил Мудрик («Шахтер», 21 год)

Еще один известный для вас парень, если пользуется социальными сетями. Мудрик в Инстаграме стал популярным еще до того, как начал играть во взрослый футбол – благодаря своим трюкам с мячом. Уроженец Харьковской области из «Металлиста» попал в «Днепр», а затем оказался в «Шахтере». Его отдавали пару раз в аренду, поскольку юный игрок не мог предложить зрелость вместо голой техники. Мудрика немало критиковали, словно ему было не двадцать лет, а на пять больше. Но теперь, когда «Шахтер» лишился привычных бразильцев, Михаил помог «горнякам» уничтожить «Лейпциг» — за разгромом последовало увольнению Тедеско. А вчера Мудрик забил гол «Селтику», не позволил шотландцам выиграть, хотя моменты у ворот Трубина создали убойные. В двух турах Лиги чемпионов у Михаила 2 гола и 2 ассиста. Зимой Михаила ждут в АПЛ . Сам хочет в «Арсенал», ведь еще летом Артета присматривался к напарнику Зинченко по сборной.

Мануэль Угарте («Спортинг», 21 год)

Учитывая, что творит Вальверде – помог Анчелотти выдать лучший за 54 года старт «Реала» в сезоне, ни один скаут Европы не будет сомневаться в талантах молодых хавбеков из Уругвая. Кавани, Форлан и Суарес доказали, что там есть великолепные игроки атаки. А теперь очередь приятных открытий из середины поля. Угарте – центральный полузащитник «Спортинга», который обыграл не только «Айнтрахт» на выезде, но и «Тоттенхэм» дома. Причем в двух матчах «львы» не пропустили ни разу, а забили пять мячей. На счету техничного и смелого Мануэля нет результативных действий. Но 21-летний полузащитник отработал против победителя Лиги Европы и команды Конте так, что о нем тоже говорят. Совершил 10 перехватов за две игры, чисто отработал с мячом. Впечатлил количеством отборов, настоящий зверюга. Если сможет играть так качественно часто, то это его последний сезон в «Спортинге».

Энцо Фернандес («Бенфика», 21 год)

Пришел за 10 млн евро плюс 8 миллионов евро бонусами, а через пару лет «орлы» продадут аргентинского хавбека за 50-60 млн евро? Вероятный сценарий, ведь молодой полузащитник из школы «Ривер Плейт» хорошо прибавил. В Португалии дебютировал голами – в квалификации Лиги чемпионов, затем в Примейре. Теперь прилично сыграл против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Забивали Жоау Мариу и Давид Нереш, которых не нужно представлять, знаете их по выступлениям за «Локомотив» и «Аякс», их голевой ответ озадачил «Ювентус». Капелло говорит, что ему понравилась работа команды Аллегри, но Фабио одновременно отмечает отсутствие баланса. У наставника не получается выбрать для команды курс. А вот у «Бенфики» одно направление – на прогресс молодых ребят. Энцо в Турине быстро играл в пас, не ошибался в защите и впечатлил отборами – семь штук за игру. Цепкий и аккуратный хавбек, как и Угарте.

Абакар Силла («Брюгге», 19 лет)

У «Спортинга», «Шахтера» и «Брюгге» не один молодой игрок успел себя проявить. У бельгийцев классно играли и датчанин Сков Ольсен, и молодой испанец Ферран Хутгла. Но запомнился всем, в первую очередь, девятнадцатилетний центральный защитник Абакар Силла. Рослый ивуариец забил победный мяч в ворота «Байера», а затем подопечные Хуфкенса отправились в Порту. На «Драгау» легендарный соперник уступил бельгийцам 0:4. И хотя у чужих ворот солировали другие, Силла снова сыграл просто и надежно. Во втором тайме получил по затылку в борьбе, тренер перестраховался, заменил юного игрока. Счет уже был 0:3, «Брюгге» не упустил победу без открытия стартовых матчей Лиги чемпионов.

После погрома машину тренера Консейсау с женой и детьми тренера внутри разбросали камнями неадекватные фанаты «Порту», а рабочую почту «Брюгге» забросают запросами по поводу талантов, которые последуют на повышение вслед за Де Кетеларе. Шарль лишь адаптируется в «Милане», но тоже игрок будущего, как и все в этом списке. Понятно, что скауты следят за всеми из списка годами, но для широкой публики звезды нередко зажигает именно Лига чемпионов. Ведь это лучшая проверка для больших талантов.