Самый крутой российский тренер работает в Самаре. Воспитал Дзагоева и кучу талантливой молодежи

1664291550

вчера, 18:12

В его послужном списке – минимум 3 знаковых игрока

Все привыкли говорить о поразительной системности Владимира Федотова, спорить о состоятельности Сергея Семака и Виктора Ганчаренко, недавно хвалили «Краснодар» Мурада Мусаева, но по-настоящему знаковый российский тренер возглавил клуб Премьер-Лиги сравнительно недавно. При этом его влияние на футбол гораздо больше, чем известность в медиа. Речь идет об Игоре Осинькине. Он пришел в «Крылья Советов» летом 2020 года после вылета из РПЛ и быстро вернул команду в элиту. Самарцы избрали стратегию по развитию молодежи, и сложно представить человека, который бы подходил под новую концепцию больше, чем нынешний главный тренер. Через него прошли многие перспективные футболисты – кто-то считается главным талантом своего поколения.

Алан Дзагоев

Карьерный успех Алана связан не только с ЦСКА – в стане «армейцев» он получил финальную огранку и стал узнаваем в широких кругах. Но еще неизвестно, узнали бы мы о нем, не отметь хавбека Осинькин на турнире «Кожаный мяч» в 2005 году. На тот момент Игорь только начинал свою тренерскую карьеру и первые шаги делал в юношеском футболе. Алан получил от Осинькина приглашение в Академию футбола им. Юрия Коноплева. С первым тренером он отточил чтение игры и за счет характера дотянулся до ЦСКА . Что было дальше, все мы знаем. Пока на Дзагоева не свалились травмы, за счет него «армейцы» были сильны в подготовке штурма ворот.

Максим Глушенков

«Чертаново» — еще один проект с ориентацией на молодежь, где успел поработать Осинькин. С ним команда была как никогда близка к выходу в РПЛ в сезоне 2018/19. Из столичного коллектива «на повышение» ушли многие перспективные игроки, Глушенков – один из них. Его переход в «Спартак» сейчас кажется преждевременным – не хватило промежуточного звена, которым теперь стали «Крылья Советов».

В составе самарцев раскрылись его главные качества – Глушенков не выпадает за линию офсайда, читает эпизод и способен отключить игроков соперника от эпизода грамотными смещениями. Если бы не проблемная реализация, он засверкал бы уже в этом чемпионате. Возвращение к Осинькину для Максима – лучшее решение, которое позволяет продолжать прогрессировать.

Наиль Умяров

Он последовал в «Спартак» параллельно с Глушенковым. Правда, проблема та же – стоило вместо резкого взлета в топ-клуб РПЛ выбрать более скромный, зато с большим количеством игровой практики. Наиль может быть камертоном атак, подключать к нападению фланги длинными передачами, но как только против него включаются в давление, надежность теряется.

Владислав Сарвели

Сарвели плавно прошелся по карьерной лестнице – забивал при Осинькине в «Чертаново», вместе с ним перешел в «Крылья Советов», ударно дебютировал в РПЛ , а затем ушел в «Сочи». Это отличный универсал, хоть и сникший в новом клубе – конкурировать с Мелкадзе оказалось сложнее, чем с Глушенковым. Да и структура игры южан отличается от того, что в «Крыльях» ставит главный тренер. Нужно время на адаптацию.

Роман Ежов

Маршрут точно такой же. «Чертаново» и «Крылья» — полноценная экосистема, продукты которой забирают гранды. Ежов созрел для шага вперед – в самарском клубе он второй бомбардир в действующем чемпионате. Из-за короткой скамейки Роман проводит матчи от свистка до свистка. За 9 матчей в нынешнем сезоне он повторил личный рекорд результативности в РПЛ – 2 гола и 2 ассиста. Не зря все-таки им интересуется «Спартак».

Юрий Горшков

Левый защитник самарцев прошел «Чертаново» с Осинькиным, в «Крыльях» Игорь дает ему подключаться к атакам. Благодаря этому Юрий раскрыл атакующий потенциал – отличное удержание мяча, кроссы. Он делит второе место по числу ключевых передач за матч (1.6), третий – по количеству передач (41.5). Год назад крайний защитник забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи, в действующем чемпионате пока ассистировал лишь раз.

Что интересно, к нему, как и к Ежову присматривается «Спартак». При тех проблемах, которые возникают у красно-белых с крайними защитниками, Юрий бы быстро вписался в основу и отпустил Хлусевича на правый фланг.

В «Крыльях» – Пиняев, Коваленко

В этот список можно включить и Ивана Сергеева, но неизвестно, насколько справедливо 27-летнего игрока относить к молодым и перспективным. Хотя за резко раскрывшегося форварда «Зениту» стоит сказать спасибо Осинькину.

На период работы в Самаре Игорю выпала возможность тренировать еще двух ярких юниоров. Пиняева вообще относят к главным талантам поколения. В «Чертаново» Сергей оказался уже после ухода Осинькина, хотя быстро оказался в его «Крыльях Советов» в 16 лет. Интересно то, как Осинькин подпускал его к старту – выпускал в каждом матче Премьер-лиги, но на небольшое время. Физическая форма Пиняева позволила ему уже на второй сезон заменить ушедшего Зиньковского. Он способен оттеснить соперника от мяча, не отлетает на три метра в единоборствах.

О талантах Коваленко лучше всего рассказал экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин:

Это достаточно сбалансированный футболист, без явных слабых мест. Может играть как одного из двух опорников, так и восьмёрку в схеме с тремя центральными полузащитниками. Высокая выносливость позволяет Коваленко выполнять большой объём работы. Вместе с тем он достаточно креативен.