«Спартак» собирается играть в ретроформе как минимум один матч в сезоне

Московский «Спартак» в дальнейшем собирается проводить в ретроформе минимум один матч в сезоне.
Клуб хочет в последующих сезонах выходить в комплектах ретроформы, связанных с той или иной эпохой.
«Спартак» сыграет в ретроформе уже сегодня, в матче 15-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Под названием Спартак они стали играть только с 1935 года, когда собственно и организовалось общество Спартак.
А были и ещё более ранние годы, тогда тоже была интересная форма. Но Федун подгоняя года к юбилею решил, что этих годов не было, хотя в истории Спартака они как бы есть.
А вообще ретро форма хорошая затея, думаю всем командам надо устраивать подобное. Вот только не Спартак должен выйти в ретро форме в матче с Торпедо, а Спартак и Торпедо должны играть в ретро форме вместе. Так я думаю интереснее будет и красивей.
Под названием Спартак они стали играть только с 1935 года, когда собственно и организовалось общество Спартак.
А были и ещё более ранние годы, тогда тоже была интересная форма. Но Федун подгоняя года к юбилею решил, что этих годов не было, хотя в истории Спартака они как бы есть.
А вообще ретро форма хорошая затея, думаю всем командам надо устраивать подобное. Вот только не Спартак должен выйти в ретро форме в матче с Торпедо, а Спартак и Торпедо должны играть в ретро форме вместе. Так я думаю интереснее будет и красивей.
Так я ничего собственно и не говорю, просто интересно в какой форме бы они вышли играть, что было бы написано на футболках.
Тут не имеет значения какое было государство СССР или как сейчас Россия.
Вы наверное меня не так поняли.
К примеру в какой бы форме играл бы Локо в форме "Казанки" или "КОР" (Клуб Октябрьской Революции".
А ЦСКА "ОЛЛС" (Общество любителей лыжного спорта) или в форме ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча) ну или всё таки ЦДКА (Центральный дом Красной армии).
Речь изначально была про первые годы команд, когда они играли под другими названиями. Вот я и сказал, что мне бы было очень интересно посмотреть на команды в форме тех годов.
Собственно говоря про Спартак я специально указал, года и то, что Спартак получил такое название только с 35 года, а ранее играл под другими названиями.
Тут не надо искать какой то тайный подтекст, тут всё намного проще.
Так я ничего собственно и не говорю, просто интересно в какой форме бы они вышли играть, что было бы написано на футболках.
Тут не имеет значения какое было государство СССР или как сейчас Россия.
Вы наверное меня не так поняли.
К примеру в какой бы форме играл бы Локо в форме "Казанки" или "КОР" (Клуб Октябрьской Революции".
А ЦСКА "ОЛЛС" (Общество любителей лыжного спорта) или в форме ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча) ну или всё таки ЦДКА (Центральный дом Красной армии).
Речь изначально была про первые годы команд, когда они играли под другими названиями. Вот я и сказал, что мне бы было очень интересно посмотреть на команды в форме тех годов.
Собственно говоря про Спартак я специально указал, года и то, что Спартак получил такое название только с 35 года, а ранее играл под другими названиями.
Тут не надо искать какой то тайный подтекст, тут всё намного проще.