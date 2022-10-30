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«Спартак» собирается играть в ретроформе как минимум один матч в сезоне

вчера, 13:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Московский «Спартак» в дальнейшем собирается проводить в ретроформе минимум один матч в сезоне.

Клуб хочет в последующих сезонах выходить в комплектах ретроформы, связанных с той или иной эпохой.

«Спартак» сыграет в ретроформе уже сегодня, в матче 15-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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Все комментарии
Ромбик
Ромбик
вчера в 18:37
По сей день наиболее симпатична мне форма в которой Спартак выступал в 97-98 году . Когда спонсором был- AKAI.
Аспект
Аспект
вчера в 18:05
Хорошая идея. Мне, например, очень не нравится форма у всех команд, засранная (другого слова нет) рекламой. Хотя понятно, что любому деньжат ни за что хапнуть хочется...
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 17:31
    ОПС
    ОПС
    вчера в 16:45
    Ничья, а там посмотвим!
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 16:38
    правильно
    моду на ретро у нас понимают с позиции ностальгии по СССР
    вперед в будущее!
    ...ой, в прошлое
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 16:27, ред.
    Приветствую.
    Так я ничего собственно и не говорю, просто интересно в какой форме бы они вышли играть, что было бы написано на футболках.
    Тут не имеет значения какое было государство СССР или как сейчас Россия.
    Вы наверное меня не так поняли.
    К примеру в какой бы форме играл бы Локо в форме "Казанки" или "КОР" (Клуб Октябрьской Революции".
    А ЦСКА "ОЛЛС" (Общество любителей лыжного спорта) или в форме ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча) ну или всё таки ЦДКА (Центральный дом Красной армии).
    Речь изначально была про первые годы команд, когда они играли под другими названиями. Вот я и сказал, что мне бы было очень интересно посмотреть на команды в форме тех годов.
    Собственно говоря про Спартак я специально указал, года и то, что Спартак получил такое название только с 35 года, а ранее играл под другими названиями.
    Тут не надо искать какой то тайный подтекст, тут всё намного проще.
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 15:46
    Хотелось бы уточнить
    Речь идёт о цветах и рисунке формы?
    Или конкретно будет такой же фасон шорт и футболки?
    Это было бы любопытно
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:43
    Привет . Так когда они все играли было одно государство СССР , а сейчас РФ ....Ну название не играет сути...Как бы они не назывались , а мы все знаем , что это Спартак...)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:41
    Как говорят про конфеты кондитеры : "Главное не обёртка, а начинка"...
    makkie
    makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 15:25, ред.
      старина
      старина
      вчера в 15:24
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        вчера в 15:04, ред.
        Под названием Локомотив они стали играть с 1936 года когда был принят Устав спортивного общества Локомотив и организовалось общество Локомотив, но это не мешает им вести отсчет с 1922 года!
        Зенит появился в феврале 1939, но отсчет ведут с 1925 года!
        И так по всем клубам можно пройтись, но всех интересует только Спартак!!!)
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
        вчера в 14:59
        В кирзовых бутсах и мячом на шнуровке??? Я солидарен.
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 14:58
        Путают следы...
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Andrei Galash (раскрыть)
        вчера в 14:28
        Я думаю куда интереснее будет взглянуть в какой форме они будут играть а-ля 20-е или а-ля начало 30-х.
        Под названием Спартак они стали играть только с 1935 года, когда собственно и организовалось общество Спартак.
        А были и ещё более ранние годы, тогда тоже была интересная форма. Но Федун подгоняя года к юбилею решил, что этих годов не было, хотя в истории Спартака они как бы есть.
        А вообще ретро форма хорошая затея, думаю всем командам надо устраивать подобное. Вот только не Спартак должен выйти в ретро форме в матче с Торпедо, а Спартак и Торпедо должны играть в ретро форме вместе. Так я думаю интереснее будет и красивей.
        Брулин
        Брулин
        вчера в 14:19
        Надо все дерби в такой форме играть
        КЭТиК
        КЭТиК
        вчера в 14:03
        Деньги есть - можно хоть каждый раз форму менять.
        drug01
        drug01
        вчера в 14:02
        Надо будет посмотреть
        Andrei Galash
        Andrei Galash
        вчера в 13:47
        Интересно глянуть на Спартак в форме 40-х.
        Гость
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