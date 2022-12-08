Вратарь сборной Нидерландов: «Месси такой же человек, как и мы»

Голкипер Нидерландов поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира против сборной Аргентины:

Лионель Месси такой же, как и мы. Он человек и тоже может промахнуться, мы уже видели это в начале турнира (Месси не реализовал пенальти в игре против Польши — прим.).

Когда ты маленький мальчик, ты мечтаешь оказаться на чемпионате мира. И есть только один тренер, который мог привести меня сюда — это Луи ван Гал.

Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и я должен продолжать усердно работать. Это самое главное.