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Вратарь сборной Нидерландов: «Месси такой же человек, как и мы»

вчера, 21:14
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Голкипер Нидерландов Андрис Нопперт поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира против сборной Аргентины:

Лионель Месси такой же, как и мы. Он человек и тоже может промахнуться, мы уже видели это в начале турнира (Месси не реализовал пенальти в игре против Польши — прим.).

Когда ты маленький мальчик, ты мечтаешь оказаться на чемпионате мира. И есть только один тренер, который мог привести меня сюда — это Луи ван Гал.

Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и я должен продолжать усердно работать. Это самое главное.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 21:56
Ну завтра и узнаем, тренировался он или нет
Неэгоист
Неэгоист ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 21:48
Уверенные не болтают много, а тренируются...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 21:45
Чего ему очковать? Голландцы смотрятся увереннее чем Арги, не удивлюсь тому что Голландия выиграет
амурец
амурец
вчера в 21:37
Такой же человек как и все, только более распиаренный
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:28
Очкует Нопперт...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:23
Месси такой же человек как и любой на пешеходном переходе
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:17
Вратарь сборной Нидерландов: «Месси такой же человек, как и мы, только старый».
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