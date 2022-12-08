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Почеттино сравнил Кейна и Мбаппе

вчера, 22:16
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция сравнил ведущих нападающих команд Харри Кейна и Килиана Мбаппе:

Когда я стал тренером «Тоттенхэма», Харри Кейну было 20 лет, и он был в самом начале карьеры.

Когда я возглавил ПСЖ, Килиану только исполнилось 22 года, но он уже выиграл четыре титула в Лиге 1 и чемпионат мира. Это имело большое значение. Килиан был очень, очень уверен в себе – совершенно не похож на молодого Харри.

В отличие от Кейна, Мбаппе – игрок, которому не нужно быть связанным с общей игрой. Он может не взаимодействовать с командой пять минут, десять, – а потом просто появиться, сделать что-то потрясающее и выиграть для команды матч.

Харри же нужно быть постоянно включенным в игру. он полная противоположность Килиана. Если он не с мячом, он расслаблен. Он настолько уверен в себе, что знает: когда мяч дойдет до него, он все равно обыграет своего соперника и сделает то, что умеет лучше всего.

Но есть кое-что, что объединяет этих двух игроков – это их любовь к игре.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:38
Все сравнения подобного рода искусственны.
Narek89
Narek89
вчера в 22:19
Анализ верный.
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