Ливакович повторил рекорд ЧМ по отбитым пенальти за один турнир

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вчера, 21:35

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира.

Вратарь Хорватии отразил уже четыре пенальти в послематчевых сериях на ЧМ -2022, что является повторением рекорда за один чемпионат мира.