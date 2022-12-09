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Ливакович повторил рекорд ЧМ по отбитым пенальти за один турнир

вчера, 21:35
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира.

Вратарь Хорватии Доминик Ливакович отразил уже четыре пенальти в послематчевых сериях на ЧМ-2022, что является повторением рекорда за один чемпионат мира.

Ранее это удавалось другому хорвату Даниелу Субашичу на ЧМ-2018 и аргентинцу Серхио Гойкочеа на ЧМ-1990.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15
Вот такого вратаря не хватило голландцам
протон
протон
вчера в 23:59
Не факт, что ему нужно в топ клуб. В топ клубе вратарь должен тащить за игру всего пару раз, но гарантировано. И быть лидером на поле и в раздевалке.
Ливакович хороший кипер, и это давно не секрет. Но для топ клуба ли? Посмотрим, хотя после этого ЧМ будет полно желающих кинуть в него деньгами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06, ред.
Ливакович помимо всего своей отличной игрой, ещё вселяет уверенность в остальных футболистов своей команды!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:42
Вратарь красавчик! Хорватия имеет двенадцатого игрока
Гость
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