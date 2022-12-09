Ливакович повторил рекорд ЧМ по отбитым пенальти за один турнир

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира.
Вратарь Хорватии Доминик Ливакович отразил уже четыре пенальти в послематчевых сериях на ЧМ-2022, что является повторением рекорда за один чемпионат мира.
Ранее это удавалось другому хорвату Даниелу Субашичу на ЧМ-2018 и аргентинцу Серхио Гойкочеа на ЧМ-1990.
Ливакович хороший кипер, и это давно не секрет. Но для топ клуба ли? Посмотрим, хотя после этого ЧМ будет полно желающих кинуть в него деньгами.
Ливакович хороший кипер, и это давно не секрет. Но для топ клуба ли? Посмотрим, хотя после этого ЧМ будет полно желающих кинуть в него деньгами.