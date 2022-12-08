Лидирующие Жиру и Фабиньо, блистающий Ливакович. Лучшие по пенальти

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вчера, 10:59

Все, что нужно знать о пенальти на чемпионатах мира.

После матчей 1/8 финала чемпионата мира много разговоров ходит о сериях пенальти и одиннадцатиметровых в принципе. Хотя всего два матча имели такую развязку. Хорватия выбила в серии пенальти Японию, а Марокко – Испанию. Примечательно, что в отличие от привычной картины, когда серия пенальти держит долго в напряжении, здесь в обоих случаях все решилось достаточно однозначно: победители в серии с первого удара фактически обозначили свое превосходство и лишь укреплялись в нем.

Примечательно, что Испания вылетела в плей-офф второго подряд чемпионата мира в серии пенальти. На ЧМ -2018 ее остановила Россия и нога Акинфеева, в частности. А та же Хорватия выиграла третью подряд серию пенальти на чемпионатах мира. Впрочем, она вообще не проигрывала ни разу серию пенальти на мировых первенствах. Есть ли в этом что-то особенное, или слишком мала выборка, чтобы делать серьезные выводы? Мы обнаружили интересный анализ, посвященный пенальти. Давайте его изучим.

Как часто забивают пенальти

Возьмем чемпионат Англии. Там с сезона-2010/11 было пробито 1397 пенальти, реализовано 1094, то есть около 78 процентов. Возьмем это за ориентир: когда профессиональный игрок подходит к «точке», то в среднем чуть больше трех из четырех ударов оказываются точными. Для чемпионатов мира показатель реализации выше. Как показывает Stats Perform, с 1966 года было забито 176 из 220 пенальти, то есть около 80 процентов. С 1998 года, когда на турнире стали играть 32 команды, показатель сильно колебался.

1998 – 17 из 18 пенальти (99 процентов);

2002 – 13 из 18 (72 процента);

2006 – 13 из 17 (77 процентов);

2010 – 9 из 15 (60 процентов);

2014 – 12 из 13 (92 процента);

2018 – 22 из 29 (76 процентов).

Взгляните на эти цифры и угадайте, когда появился ВАР на чемпионатах мира. Видим, насколько этот компонент игры сильно повлиял на все ее аспекты. На ЧМ -2022 было назначено 16 пенальти, 11 из которых реализованы, что составляет 69 процентов. И это все касается только игровых одиннадцатиметровых, назначенных в основное или дополнительное время матча.

В сериях пенальти в среднем реализация падает до 69 процентов. На данный момент было исполнено на чемпионатах мира 294 пенальти в серии, из них 203 оказались результативными. Самое простое объяснение падения реализации заключается в том, что пенальти в отдельной игре не так много, и их исполняют как правило те, кто лучше всех в команде это делают. А вот в серии обязательно исполняют несколько игроков, где не только самый лучший пенальтист. Эту мысль раскрывает реализация по ударам – от первого к последующим.

Первый удар – 75 процентов;

Второй – 73 процента;

Третий – 73 процента;

Четвертый – 64 процента;

Пятый – 65 процентов;

Шестой – 50 процентов.

Кроме того, по мере прохождения серии пенальти нарастает психологическое давление, которое не способствует повышению точности. Это может объяснить резкий провал между первыми тремя ударами и остальными. В первых трех случаях обычно давление не так высоко, потому что все еще не окончено, а вот, начиная с четвертого удара к каждому следующему попытка может быть последней. И это давит.

Лучшие пенальтисты

Среди футболистов, которые все еще играют на чемпионате мира и пробивали не менее 20 пенальти, лидируют Оливье Жиру из Франции и Фабиньо из Бразилии. У них было по 22 из 24 реализованных пенальти, то есть 91,7 процента. Далее следует Бруну Фернандеш (Португалия) – 40 из 44 (90,9 процента), Харри Кейн (Англия) – 56 из 64 (87,5 процента), Пауло Дибала (Аргентина) – 27 из 31 (87,1 процента), Стивен Бергхейс (Нидерланды) – 26 из 30 (86,7 процента), Жордан Верету (Франция) – 26 из 30 (86,7 процента), Неймар (Бразилия) – 60 из 70 (85,7 процента), Андрей Крамарич (Хорватия) – 28 из 33 (84,8 процента), Теун Коопмейнерс (Нидерланды) – 33 из 39 (84,6 процента). Из этой десятки далеко не все являются игроками стартового состава, но к концу 120-минутного матча появиться могут.

На другом конце этой выборки находится Антуан Гризманн, который забил 21 из 32 пенальти (65,6 процента), а также голландец Вут Вегхорст, реализовавший 17 из 25 ударов (68 процентов). Только у этих двоих среди всех оставшихся на турнире и пробивших больше 20 пенальти процент реализации ниже 70.

Стиль исполнения

Были и попытки изучить зависимость реализации от манеры исполнения пенальти. Кто-то семенит, кто-то прыгает при ударе, кто-то меняет шаг – ухищрения разные. Но никакой зависимости выявлено не было. Так что это все – случайные факторы, которые, наверное, призваны в первую очередь придать уверенности самому бьющему, который верит, что это помогает.

Тут мы можем разве что обратиться к работе Бена Литтлтона, который проанализировал исполнение 536 пенальти в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Он отметил, что 82 процента пенальти, исполненных верхом, были забиты, а для пенальти низом показатель лишь 70 процентов. При этом при исполнении верхом мимо ворот били в 13 процентов случаев, тогда как при ударах низом в створ попадали гораздо чаще – 2,7 процента промахов.

Успешные вратари

Но ведь в пенальти помимо бьющего есть и вторая сторона – не менее важная. Это вратарь. Манера поведения вратаря при исполнении пенальти соперником, кстати, тоже не влияет на эффективность. Нет корреляции. Но стоит поговорить об общих цифрах. Например, в играх на чемпионатах мира вратари отражают 13,7 процента пенальти, а в сериях одиннадцатиметровых – 24,5 процента. Это добавляет героических историй, как в случаях с Ливаковичем и Буну уже на этом чемпионате. Давайте посмотрим на показатели восьми оставшихся основных вратарей.

Льорис (Франция) – 11 сэйвов при 87 пенальти (13,4 процента), 0 из 13 ударов в серии (0 процентов);

Пикфорд (Англия) – 9 сэйвов при 38 пенальти (17,6 процента), 6 из 25 ударов в серии (24 процента);

Буну (Марокко) – 5 сэйвов при 37 пенальти (15,2 процента), 2 из 7 ударов в серии (28,6 процента);

Алиссон (Бразилия) – 8 сэйвов при 35 пенальти (26,7 процента), 2 из 30 ударов в серии (6,7 процента);

Мартинес (Аргентина) – 7 сэйвов при 30 пенальти (25 процентов), 7 из 26 ударов в серии (26,7 процента);

Кошта (Португалия) – 4 сэйва при 13 пенальти (36,4 процента), 0 из 5 ударов в серии (0 процентов);

Ливакович (Хорватия) – 1 сэйв при 10 пенальти (10 процентов), 3 из 4 ударов в серии (75 процентов);

Нопперт (Нидерланды) – 0 сэйвов при 1 пенальти (0 процентов), 0 из 0 ударов в серии.