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Ливакович сделал 10 сейвов за матч с Бразилией

вчера, 21:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв команду Бразилии в матче 1/4 финала (1:1, 4:2 по пенальти).

В этой встрече голкипер хорватов Доминик Ливакович сделал 10 сейвов.

Следующим соперником хорватской команды станет победитель пары Нидерланды — Аргентина, поединок которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:09
Так 10 или 9 сейвов?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 23:42
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 22:46
    Браво хорваты, жизнь наказывает самоуверенных, кто-то чуть ли не в финале видел бразилов. Осталось еще одних с Америки вернуть с небес на землю
    vova505
    vova505
    вчера в 22:43
    Умница!!!
    pomor45
    pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Уровень футбола разбился об кураж вратаря.
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 22:15
    и главный сейв в серии пенальти..
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Неэгоист (раскрыть)
    вчера в 21:59
    И Роналду фарт любит, не глупый и не трусливый
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Это только лишь мнение, я не увидел за счёт чег мог фолить Левакович, он был отыгран.
    Решающих моментов в матче не было, он тек сам по себе, и проигран был более сильными бразилами до игры.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:55
    Заслужил памятник в Хорватии, БРАВИССИМО !!!!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:46
    Сделал 10 сейвов и Бразилию...
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:45
    Хорош, конечно.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:33, ред.
    Решающий момент для победы Хорватии стал имена умний хот вратаря когда не стал фолит на Неймара в время первого гола. Если бы фолил его удалили и назначали пенальти. В меньшинстве Хорватия не сравнял бы счёт.
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 21:33
    В Барселону его!
    амурец
    амурец ответ TheBestInTheWorld (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Он откажется
    амурец
    амурец
    вчера в 21:31
    Матч выйграл Ливакович
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:30
    Зачем Ливерпулю этот Аллисон Бэккер? Пусть подписывают Доминика Ливаковича.
    Lewa2708
    Lewa2708 ответ TheBestInTheWorld (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Да, желающих много будет
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:28
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Так символично было, что перед серии пенальти показали Оливера Кана. А потом Ливаковича))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:28
    Красавчик. Из Динамо(Загреб) уйдет в топ-клуб.
    TheBestInTheWorld
    TheBestInTheWorld ответ Lewa2708 (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Барселона не откажется)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:26, ред.
    🧤 Алиссон – 7 спасений за турнир
    🧤 Ливакович – 11 спасений за матч

    Беккер и лучший вратарь мира прямо сейчас.
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 21:25
    Будущий вратарь одного из топ чемпионатов этой зимой, вне всяких сомнений
    DXTK
    DXTK
    вчера в 21:24
    Ливакович это просто Оливер Кан. и реакция и грамотное ресположение воротах и в пенальти тащит.

    PS этого вратаря можно в тоттенхэм взять льорису на замену, как раз с перишечем будут вместе.
    Predator94
    Predator94
    вчера в 21:22
    Молодец!
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 21:22
    Неглупый и нетрусливый вратарь... Фарт таких любит... Браво!!..
    Гость
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