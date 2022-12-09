Ливакович сделал 10 сейвов за матч с Бразилией

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв команду Бразилии в матче 1/4 финала (1:1, 4:2 по пенальти).
В этой встрече голкипер хорватов Доминик Ливакович сделал 10 сейвов.
Следующим соперником хорватской команды станет победитель пары Нидерланды — Аргентина, поединок которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.
Решающих моментов в матче не было, он тек сам по себе, и проигран был более сильными бразилами до игры.
Решающих моментов в матче не было, он тек сам по себе, и проигран был более сильными бразилами до игры.
🧤 Ливакович – 11 спасений за матч
Беккер и лучший вратарь мира прямо сейчас.
🧤 Ливакович – 11 спасений за матч
Беккер и лучший вратарь мира прямо сейчас.
PS этого вратаря можно в тоттенхэм взять льорису на замену, как раз с перишечем будут вместе.
PS этого вратаря можно в тоттенхэм взять льорису на замену, как раз с перишечем будут вместе.