Хорватия в третий раз в своей истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Хорватии переиграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира.
Таким образом, хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал ЧМ (до этого в 1998-м и в 2018-м).
Если считать с 1998 года, только Германия выходила в полуфинал ЧМ чаще (4).
Хорватская команда сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, поединок которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.
Россия - численность населения примерно 150 млн с лишним человек. Каждый раз позорится на международной арене!
Вот такие вот дела. Россия не может найти нормальных 15-20 футболистов в своей стране. К примеру, Уругвай, которая (по моему) меньше, чем нынешняя Чечня, является чемпионом мира.
Россия - численность населения примерно 150 млн с лишним человек. Каждый раз позорится на международной арене!
Вот такие вот дела. Россия не может найти нормальных 15-20 футболистов в своей стране. К примеру, Уругвай, которая (по моему) меньше, чем нынешняя Чечня, является чемпионом мира.