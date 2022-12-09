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Хорватия в третий раз в своей истории вышла в полуфинал ЧМ

вчера, 21:06
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Сборная Хорватии переиграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира.

Таким образом, хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал ЧМ (до этого в 1998-м и в 2018-м).

Если считать с 1998 года, только Германия выходила в полуфинал ЧМ чаще (4).

Хорватская команда сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, поединок которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:56
Если Хорватия выбьет еще Аргентину, можно вообще офигеть
Detroit_07
Detroit_07
вчера в 23:53
Ничего не имею против Хорватов, но что в России, что в Катаре Хорваты проходят все стадии с помощью серий пенальти, а это дико бесит.
Alex12357
Alex12357
вчера в 23:41
2-ой тайм продолжение следует,назначенный пенальти ,которого не было ,Акуна и в 1-ом тайме симулировал ,зная что их поддержит судейство -позор судейству и ФИФА!!!
ABir
ABir
вчера в 23:29
Вообще не логичный результат
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 23:08
Vatreni, красавчики! Короли балкан! И не только))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:04
Позор Бразилии
vinyardrip
vinyardrip ответ foxsziver (раскрыть)
вчера в 23:02
не спорю. а в тут рожать
Q-J-G-911
Q-J-G-911
вчера в 23:02
Сборная Хорватии это вам не сборная России.
foxsziver
foxsziver ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 22:59
не рожать, а воспитывать, в Хорватии культура футбола, отличные специалисты детских футбольных школ.
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:59
Ну что вот вам наглядное пособие 1-го тайма,Аргентина забивает с положения вне игры и всё нормально,а сколько грубостей не видит Испанский судья /или не хочет видеть/?Указание ФИФА-меська должен играть в финале ,ведь сколько он бабла заплатил!
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 22:50
Если я буду бить человека, то буду точно знать за что, а если прилетит, то буду знать за что
vinyardrip
vinyardrip ответ foxsziver (раскрыть)
вчера в 22:46
И вот ваше мнение что с детства все должны рожать футболистов, и пр?
Ironigor
Ironigor ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 22:45
Ага , ну это уже другая сказка !))
lotsman
lotsman
вчера в 22:45
Неожиданно, вообще то. Многие прочили Бразилию в чемпионы.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 22:44
Чертовы везунчики, эти хорваты и опять по пенкам. Вообще текущий чемпионат мира ни о чем. Вся надежда на матч Англия-Франция
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:42
Да, это Карпин виноват во всем, что я написал ниже.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:41
А где их искать то, хороших футболистов? Откуда они возьмутся? Школ все меньше, в школы берут не талантливых, а обеспеченных. Одна школа на хз сколько километров. Пропаганда спорта напрочь отсутствует. Продажные ненасытные чиновники. И еще множество проблем, которые год от года лишь усугубляются.
vinyardrip
vinyardrip ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:39
Сорки. Мож попутал. Вы тут кучно похожи
foxsziver
foxsziver ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:14
да тут не в численности населения дело, Индия, Китай - блещут в футболе? Если нет грамотной подготовительной футбольной школы, правильных методов воспитания молодежи, подхода к подготовке и стратегии на долгую перспективу - будь хоть с три Китая население, а сборная останется дном.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:12
Что болельщик любит в футболе? Можно и от ворот своих не отходить и забрать кубок мира, кому это принесёт радость?
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:08
Маленькая страна,маленькая страна!!!
Ironigor
Ironigor ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 21:58
Где это я их топил ??? Ты что Му - му недавно перечитывал !?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:53
Насчёт кривизны ног - с этим у Карпина всё в норме, а вот по поводу мозга..., да - не Далич.
Novichok87
Novichok87
вчера в 21:53
Хорватцы молодцы, бьются до конца. А Бразилия забыла, что продолжительность матча- от свистка до свитка.
shur
shur
вчера в 21:44
...можем гордиться, в 18-ом они нас с таким " трудом" обыграли!!!
vinyardrip
vinyardrip ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Он и так удачный. Нету пукиных и конеголовы не доехали
Шуnя771
Шуnя771 ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 21:41
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Ты ж сербов топил, нет? Или все братья кто победил?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:38
    Хорватия - численность населения примерно 4,1 млн человек. Второй раз подряд удивляет мир на ЧМ.
    Россия - численность населения примерно 150 млн с лишним человек. Каждый раз позорится на международной арене!
    Вот такие вот дела. Россия не может найти нормальных 15-20 футболистов в своей стране. К примеру, Уругвай, которая (по моему) меньше, чем нынешняя Чечня, является чемпионом мира.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Кривизну ног и отсутствие мозга не исправить даже ВГ)))
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