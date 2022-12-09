Хорватия в третий раз в своей истории вышла в полуфинал ЧМ

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вчера, 21:06

Сборная Хорватии переиграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира.

Таким образом, хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал ЧМ (до этого в 1998-м и в 2018-м).

Если считать с 1998 года, только Германия выходила в полуфинал ЧМ чаще (4).

Хорватская команда сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, поединок которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.