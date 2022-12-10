Вратарь сборной Аргентины раскритиковал арбитра матча с Нидерландами

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сегодня, 09:24

Вратарь сборной Аргентины высказался после победы над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Мы играли для 45 миллионов людей. В Аргентине всегда хватает проблем, людям приходится непросто. Доставлять им радость — это самое приятное, что я могу сейчас делать.

Футболист раскритиковал главного арбитра встречи , который добавил 10 минут ко второму тайму.