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Вратарь сборной Аргентины раскритиковал арбитра матча с Нидерландами

сегодня, 09:24
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался после победы над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Мы играли для 45 миллионов людей. В Аргентине всегда хватает проблем, людям приходится непросто. Доставлять им радость — это самое приятное, что я могу сейчас делать.

Футболист раскритиковал главного арбитра встречи Матеу Лаоса, который добавил 10 минут ко второму тайму.

Не знаю, чем руководствовался судья, добавив десять минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью. По правде говоря, худший рефери на чемпионате мира, безусловно.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 17:44
В этом матче была драка, болельщик выбегал. Пенальти бил месси. Замены. Три гола. Постоянные нарушения и жёлтые карточки . Все это учитывается. В матче Аргентина Саудовская Аравия добавили 8 минут хотя там не было столько событий и я не помню что Аргентина чем то не довольны были тогда.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 14:35
Если бы не Лаос, то не было бы левого пенальти.
salleeh
salleeh
сегодня в 13:19
За что? За то что судья не стал играть за Аргентину? Кроме этого он всё сделал, для победы сборной Аргентины…
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:53, ред.
Судья всегда виноват, когда команда недовольна игрой. Все считают, что они самые лучшие, но вот судья не дал им проявить свои способности.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:26
Согласен с Мартинесом, но не из-за 10 минут, а потому, что отсудил матч очень плохо, решения были совершенно не последовательны.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:20
Ты ещё спасибо должен сказать Лаосу ,что в основное время не отправил в Буэнос Айрес
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 11:15
А как пешеход пенку послематчевую пробил!!! 🤣
Надо у Рона пару уроков взять. Нет. Сто.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 11:13
А я думал, совесть проснулась, и голкипер негодует, почему гнома не удалили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:45
Вам ли на Лаоса жаловаться, на симулянте пену нарисовал
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:34
Пропустили всё же они чисто и не из-за арбитра.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:18
Если бы к 90-ой минуте матча аргентинцы проигрывали 1:2 и в итоге проиграли матч, то этот же Мартинес критиковал судью за то, что тот МАЛО добавил времени. Так что ни чего нового Мартинес не сказал.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:08, ред.
Если честно, я бы тоже не хотел бы больше видеть Матеу Лаоса. Его манера судейства попросту раздражает. Этот арбитр всегда хочет быть в центре внимания, показывает всем какой он строгий, но справедливый. С игроками ведёт себя бывает по "панибратски", и тут же может принять не понятное решение и показать предупреждение когда не надо, или наоборот, не показать когда необходимо. Вот и в этом матче раздал " кучу горчичников", но чуть не потерял нить игры и дело могло дойти до массовой потасовки! Короче - позёр!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 09:53
Арбитр не был на высоте во время матча.
Tostao
Tostao
сегодня в 09:49
Чем ближе финал, тем больше хочется увидеть Аргентину в финале.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 09:44
Вратарь сборной Аргентины совершенно прав.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:33
Судей всегда критикуют, такая у них работа.
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