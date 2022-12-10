Вратарь сборной Аргентины раскритиковал арбитра матча с Нидерландами

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался после победы над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
Мы играли для 45 миллионов людей. В Аргентине всегда хватает проблем, людям приходится непросто. Доставлять им радость — это самое приятное, что я могу сейчас делать.
Футболист раскритиковал главного арбитра встречи Матеу Лаоса, который добавил 10 минут ко второму тайму.
Не знаю, чем руководствовался судья, добавив десять минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью. По правде говоря, худший рефери на чемпионате мира, безусловно.