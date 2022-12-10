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Защитник сборной Аргентины прокомментировал празднование игроков команды

сегодня, 14:42
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал празднование игроков команды перед голландцами после победы в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Эти фотографии вырваны из контекста. Один из игроков сборной Нидерландов перед каждым нашим ударом в серии пенальти подходил к бьющему и что-то ему говорил. В итоге я отпраздновал вот так, а потом присоединился к своим товарищам по команде.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:08
Матч был просто невероятного напряжения. Искры и куски газона во все стороны. Именно такого футбола все и ждут.
salleeh
salleeh
сегодня в 16:57
– Что то там говорил, не цензурное. Я же говорю.
– А потом я его вырубил…
– А второго за что?
– Второго чисто для прикола вырубил…)))
Помните объяснение чудика, которы в метро ппсников оторвал…?)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:09
Футбол, это прежде всего уважение к сопернику.
Но вчера обе команды в этом плане были "хороши". Не красит такое поведение профессиональных игроков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:00
У каждого в голове свои тараканы...
Гость
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