Защитник сборной Аргентины прокомментировал празднование игроков команды перед голландцами после победы в 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Эти фотографии вырваны из контекста. Один из игроков сборной Нидерландов перед каждым нашим ударом в серии пенальти подходил к бьющему и что-то ему говорил. В итоге я отпраздновал вот так, а потом присоединился к своим товарищам по команде.