Защитник сборной Аргентины прокомментировал празднование игроков команды

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал празднование игроков команды перед голландцами после победы в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
Эти фотографии вырваны из контекста. Один из игроков сборной Нидерландов перед каждым нашим ударом в серии пенальти подходил к бьющему и что-то ему говорил. В итоге я отпраздновал вот так, а потом присоединился к своим товарищам по команде.
– А потом я его вырубил…
– А второго за что?
– Второго чисто для прикола вырубил…)))
Помните объяснение чудика, которы в метро ппсников оторвал…?)))
– А потом я его вырубил…
– А второго за что?
– Второго чисто для прикола вырубил…)))
Помните объяснение чудика, которы в метро ппсников оторвал…?)))
Но вчера обе команды в этом плане были "хороши". Не красит такое поведение профессиональных игроков
Но вчера обе команды в этом плане были "хороши". Не красит такое поведение профессиональных игроков