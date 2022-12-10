Френки Де Йонг: «Возможно, на судью повлияло величие Лионеля Месси»

Полузащитник сборной Нидерландов прокомментировал судейство в матче 1/4 финала ЧМ -2022 с Аргентиной (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).

Встречу обслуживал испанец .

Как только закончилось основное время, игроки сборной Аргентины подошли к нему. После этого он свистел только в их пользу. Это просто возмутительно.

Матеу Лаос нормальный парень, хороший судья. Но здесь он был не в себе. Я думаю, он потерял нити игры в дополнительное время. Вполне может быть, что на него оказало влияние величие Лионеля Месси. Вины арбитра здесь нет, но это сказалось на игре.