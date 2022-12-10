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Френки Де Йонг: «Возможно, на судью повлияло величие Лионеля Месси»

сегодня, 14:27
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг прокомментировал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).

Встречу обслуживал испанец Матеу Лаос.

Как только закончилось основное время, игроки сборной Аргентины подошли к нему. После этого он свистел только в их пользу. Это просто возмутительно.

Матеу Лаос нормальный парень, хороший судья. Но здесь он был не в себе. Я думаю, он потерял нити игры в дополнительное время. Вполне может быть, что на него оказало влияние величие Лионеля Месси. Вины арбитра здесь нет, но это сказалось на игре.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 18:53
Поэтому он аргентинцам показал 9 карточек.
А по мне после пропущенных голов голландцы начали грубо играть и спровоцировали белоголубых также на грубую игру.
И судья начал показывать карточки. 17 карточек на игру многовато. Но зато игра держала всех в напряжении. Отличная игра!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 17:15
Замены. Пенальти. Драка. Болельщик выбегал. 3 гола было забито. Пора уже привыкнуть что на этом чемпионате добавляют время. Зато я заметил что просто так время никто не тянет. Все знают что судья все равно добавить время
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 17:12
Много остановок было во время матча. И судья правильно добавил. На этом чемпионате уже пора привыкнуть к этому
Elliada
Elliada
сегодня в 15:48
Проигравшие всегда судью винят. Если бы они прошли к судье претензий не было.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:31
Судья дал вам 10 минут,чтобы вы прошли дальше,всё равно не доволен.
112910415
112910415
сегодня в 15:13
как всегда, разные мнения имеются
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 15:10
Величие Месси не повлияло
Знатог
Знатог
сегодня в 15:08
Помню, наша молодёжка играла с Голландией на чемпионате Европы. Голландец в своей штрафной вытянул руку и прервал передачу. Судья пенальти не назначил. И карточку не показал.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:03, ред.
Добрый день)
Это у него получилось! Да и в целом испанские судьи любят играть главную роль, есть у них эта особенность.
После них обычно говорят не о футболе, а судействе) сегодня мы видим подобное. И самое главное, недовольны обе стороны))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:49
Пенальти можно было не давать, аргентинцам грех жаловаться
shlomo2
shlomo2 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 14:39
Добра, Вам!
Матеу Лаос свистел чтобы его рожу показывали по экрану. Он любитель театра и футбольный матч воспринимает как игру на сцену. Любители Ла Лиги прекрасно знают этого персонажа....::::)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:38
Френки забыл сказать про левейший пенальти
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:34
Да уж
Недовольны что арги, что голландцы)
А Матеу Лаос в итоге добился того, что после матча больше говорят о нет, чем о футболе)) испанские судьи любят быть в центре внимания.
Явных таких косяков у него не было в этом матче, если меня спросить
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:33
Нууу, при всем уважении к Френки, не согласен. Судья свистел по поводу и без, отвратительное судейство, при чем об этом говорят обе стороны и болельщики! Судья мог бы просто добавить 7 минут и отправить вас домой без этого дополнительного времени. Лаосу никакие поводы не нужны, он сам от природы такой как говорится. Кто Ла Лигу смотрит, вообще ничего необычного не заметит.

P.S. Кстати, кажется распияренный Ван Дейк говорил накануне, что Месси будет прохлаждаться возле углового флажка? Вчера схавал с лихвой, чтобы закрыть свой хаватар? Домой....
HOROVEL3
HOROVEL3
сегодня в 14:28
Это не мешал. Месси не заслужил
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