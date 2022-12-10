Френки Де Йонг: «Возможно, на судью повлияло величие Лионеля Месси»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг прокомментировал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).
Встречу обслуживал испанец Матеу Лаос.
Как только закончилось основное время, игроки сборной Аргентины подошли к нему. После этого он свистел только в их пользу. Это просто возмутительно.
Матеу Лаос нормальный парень, хороший судья. Но здесь он был не в себе. Я думаю, он потерял нити игры в дополнительное время. Вполне может быть, что на него оказало влияние величие Лионеля Месси. Вины арбитра здесь нет, но это сказалось на игре.
P.S. Кстати, кажется распияренный Ван Дейк говорил накануне, что Месси будет прохлаждаться возле углового флажка? Вчера схавал с лихвой, чтобы закрыть свой хаватар? Домой....
P.S. Кстати, кажется распияренный Ван Дейк говорил накануне, что Месси будет прохлаждаться возле углового флажка? Вчера схавал с лихвой, чтобы закрыть свой хаватар? Домой....