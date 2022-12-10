Божович: «У „Зенита“ есть авторитет среди судей, а не админресурс»

Известный черногорский тренер высказался о «Зените».

«Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно. Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чём можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близка к уровню «сине-бело-голубых».