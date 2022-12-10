Божович: «У „Зенита“ есть авторитет среди судей, а не админресурс»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о «Зените».
«Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно. Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чём можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близка к уровню «сине-бело-голубых».
У каких команд ещё есть авторитет? У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита».
https://youtu.be/pKA6IC38JzE
Гегемоны часто не в столичных городах...обитают...
Так уж исторически повелось..
Но как говорят..и в Риме и в Москве и в Лондоне...и не побоюсь этого слова и в Берлине есть хорошие клубы....со столичным естесьно ресурсом...
Но не гегемоны...
Гегемоны часто не в столичных городах...обитают...
Так уж исторически повелось..
Но как говорят..и в Риме и в Москве и в Лондоне...и не побоюсь этого слова и в Берлине есть хорошие клубы....со столичным естесьно ресурсом...
Но не гегемоны...
Пока я еще не сделал по 30 ставок....если получится, то в январе играем без призов. Я вам напишу в ВК и сделаю здесь в линии запись...
Пока я еще не сделал по 30 ставок....если получится, то в январе играем без призов. Я вам напишу в ВК и сделаю здесь в линии запись...