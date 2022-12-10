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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Божович: «У „Зенита“ есть авторитет среди судей, а не админресурс»

сегодня, 12:59

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о «Зените».

«Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно. Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чём можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близка к уровню «сине-бело-голубых».

У каких команд ещё есть авторитет? У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита».

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 16:31
Зенит чемпион. Нас не догонят. Гыгыгы
lotsman
lotsman ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:11
А я и ответил для всех, на примере вас.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:11
Такое тоже возможно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:09
Так я не о нас говорю,нам ещё не скоро быть в лидерах, пусть хоть кто нибуть, для разнообразия!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:59
Божович культурно обьяснил свзь газпрома с судьями.
lotsman
lotsman ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 14:58
Так меняйте, кто вам не даёт. Выходите на поле, добивайтесь побед и выходите в лидеры. А если вы влетаете Торпедо, Пари НН, Оренбург одолеть не можете, то как вы собираетесь менять лидера?
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 14:37
Интересно, а Москалев действует как админресурс или как авторитет?
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:29
Те кто хорошо помнит 90-е, хорошо знают, что такое авторитет.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:28
Авторитет круче админресурса. Часто админ прислуживает авторитету, а часто бывает и совмещает обоих в одном лице.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:55
Мюнхен...Манчестер...Турин...Санкт Петербург....
Гегемоны часто не в столичных городах...обитают...
Так уж исторически повелось..
Но как говорят..и в Риме и в Москве и в Лондоне...и не побоюсь этого слова и в Берлине есть хорошие клубы....со столичным естесьно ресурсом...
Но не гегемоны...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 13:34
Какой чемпионат, такая и история, такие и чемпионы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 13:27
Главные действующие лица чемпионата должны знать историю своего хозяина
МапС
МапС ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:20
Зачем судьям история?
МапС
МапС
сегодня в 13:14
У кого больше бабла, тот и в авторитете.
shlomo
shlomo ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Добра Вам!

Пока я еще не сделал по 30 ставок....если получится, то в январе играем без призов. Я вам напишу в ВК и сделаю здесь в линии запись...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:07
Авторитет это когда история есть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:03
Пора уже менять лидера, надоелоиодно и тоже!
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