Журналист, взявший интервью у Роналду: «Месси должны были удалить»

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сегодня, 12:29

Журналист Пирс Морган считает, что нападающему сборной Аргентины нужно было показать красную карточку в матче 1/4 финала ЧМ -2022 с Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Во втором тайме Месси сыграл рукой, но главный арбитр встречи не стал наказывать аргентинца. На 90+10-й минуте форвард получил предупреждение за споры с судьёй.