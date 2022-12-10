Журналист, взявший интервью у Роналду: «Месси должны были удалить»

Журналист Пирс Морган считает, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси нужно было показать красную карточку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
Во втором тайме Месси сыграл рукой, но главный арбитр встречи Матеу Лаос не стал наказывать аргентинца. На 90+10-й минуте форвард получил предупреждение за споры с судьёй.
Месси должны были удалить. Ему следовало дать две жёлтые карточки.
То маму с сёстрами зарядил чтобы нахваливали его, а теперь ещё и этого клоуна чтобы тот наговаривал на Месси. Просто жалок.
То маму с сёстрами зарядил чтобы нахваливали его, а теперь ещё и этого клоуна чтобы тот наговаривал на Месси. Просто жалок.
Судья сам заслужил красной карточки.
Судья сам заслужил красной карточки.
Все игроки, которые получают предупреждение, потом сдерживаются.
Все игроки, которые получают предупреждение, потом сдерживаются.