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Журналист, взявший интервью у Роналду: «Месси должны были удалить»

сегодня, 12:29
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Журналист Пирс Морган считает, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси нужно было показать красную карточку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Во втором тайме Месси сыграл рукой, но главный арбитр встречи Матеу Лаос не стал наказывать аргентинца. На 90+10-й минуте форвард получил предупреждение за споры с судьёй.

Месси должны были удалить. Ему следовало дать две жёлтые карточки.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 18:00
Я еще раз повторяю я не знаю что было до матча но во время матча была настоящая борьба где Аргентинцы чуть грубее были но за это получили заслуженные желтые. Кроме момента с передесом все было нормально. Не знаю че все подняли панику
Tostao
Tostao ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Почитайте всю предысторию встречи на сторонних ресурсах. Там и фото и информация. Например на spots. А то, что вы что вы там что-то не видели, это не значит, что этого не было. МатчТВ не показывает много, хотя Комментатор сказал о потасовке.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 17:20
Не знаю что было до игры. Но во время игры была жёсткая борьба с обоих сторон. И особых провокации кроме недовольства Аргентинцев после 2 гола голандии и мерзкого поступка передеса я не увидел
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 16:41
Вот именно. Если бы дали первую, то вторую гному бы дали только, разве что, за убийство.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 16:14
Для многих тут "журналист, взявший интервью у Роналду" автоматически становится сговорщиком с португальцем. Увидели провокационный заголовок и повелись. Вот так же все новости подхватывают, услышанные в новостях по телевизору. Потом этот бред громко ретранслируют. Большая часть, это взрослые люди. А манипулировать собой позволяют как первоклашки.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 14:37
Португалец все не угомонится!
То маму с сёстрами зарядил чтобы нахваливали его, а теперь ещё и этого клоуна чтобы тот наговаривал на Месси. Просто жалок.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:24
Месси не залсужил этого
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:13
Никто не говорит,как он добавил 10 минут тайно поддерживая этим голландцев и это сыграло роль,был бы судья другой не было бы дополнительного времени.
Судья сам заслужил красной карточки.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 13:48
в следующей статье назовите его "журналист который говорил что нужно дать красную Месси"
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:47
О судействе -все вопросы к ФИФА,при Инфантино который раз возникают вопросы к судьям,в частности игрок Хорватов коленкой пасует вратарю и тот ловит мяч -судья -0- эмоций ,ведь это штрафной ,но реакции никакой ,а где VAR?????Не зря Кавани разбил эту VAR-всё куплено и ЧМ -тоже!!!
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 13:39
Одна жк. Никто не может знать, если бы показали первую, была бы вторая или нет. Вот если бы ему первую показали, а потом вторую нет за железобетонный фол тогда да, спор бы имел место быть. А так это всё чушь, которая ничего не стоит.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:33
Конечно, фигурально.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 13:32
Две желтые и левую пенку.
Tostao
Tostao
сегодня в 13:17, ред.
Голландцы до игры, во время игры, при пробитии пенальти и после игры провоцировали аргентинцев, а тут два друга под микроскопом ищут повод устранить конкурента. Понятно, что без Месси сборная ослабнет в отличии от отсутствия Рона в своей сборной.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:02
Ну это противостояние двух известных футболистов - Пиар ход Кто Лучший..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Не знаю что имелось ввиду, но технически весь мир этого видеть не мог, если же более фигурально, то нет сомнений что часть мира увидела или видит это иначе,
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:57
На эмоции можно спихнуть что угодно, пусть контролирует что делает, если не может контролировать себя пусть лечится у специалистов, тоже относится к тем кто кусает соперников, машет руками в строну мальчиков-болельщиков, имитирует отбивание внутренних органов соперника после того как тот упал, бьёт судью ногами в бутсах по голове по причине недовольства, бьёт людей стульями по голове из-за того что ему что-то не понравилось в из отношении - уверен что все или большинство отсылок поймёте, тут хотя бы пассивная агрессивность без физического насилия и более цивилизованно, хотя и, убеждён, всё равно неподобающе.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 12:56, ред.
И что видел весь мир?
Elliada
Elliada ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:50
Конец игры, эмоции - понять можно. Но Месси не стал бы подводить команду удалением, как и арбитр не допустил бы полуфинал без него.

Все игроки, которые получают предупреждение, потом сдерживаются.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 12:48
Как ваше личное отношение к Рону отменяет то, что сказал журналист и видел весь мир?
adekvat
adekvat
сегодня в 12:46
Есть просто журналисты, а есть журналисты взявшие интервью у Роналдо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:44
Не факт, далеко не факт. А вот то что был бы он глубоко возмущен - это очень вероятно.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:43
Если бы ему дали желтую за игру рукой, он не стал бы спорить с арбитром.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 12:40
Позорище. Сам не играет уже, т.к. балласт для команды и без него она горазда сильнее играет, а не в меньшинстве как обычно. Теперь зависть гложет, что его главный соперник тащит Аргентину вперёд. А он при этом ни... не может.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:31
Его должы были удалить ещё кенгуру, но судья и там помог
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