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Хорватский журналист: «Аргентина, Месси, ждите — хорваты идут!»

сегодня, 12:11
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Хорватский журналист издания 24Sata Томислав Габелич высказался о победе национальной команды над Бразилией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, 4:2 по пенальти).

Вся Хорватия в полном шоке! Это невозможно! Мы выбили лучшую команду этого турнира.

Думаю, что после такого праздника, который устроила наша сборная, хорватские болельщики найдут способ, как напиться в Катаре. Команда доказала, что у неё есть характер, а наш вратарь Ливакович — просто чудотворец и гений!

Из двенадцати последних матчей на чемпионатах мира мы проиграли лишь финал французам. Сможем ли после победы над бразильцами выйти в финал? Теперь точно да. Думаю, что с такой самоотдачей мы способны и выиграть этот мундиаль. Аргентина, Месси, ждите, хорваты идут!

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:57
Голландцы уже докричались.
Понты до добра не доводят.
kyxy
kyxy
сегодня в 16:37
Аргентина играет либо на скоростных атаках, либо на Месси. А хорваты вязкая неудобная сборная
ssspartak
ssspartak
сегодня в 15:43
Честно говоря, Бразилия-Голландия смотрелось бы интереснее. Импотентные аргентинцы (не смогли с Сауд.Аравией) и вечно осткакивающие хорваты...чтож, и такие полуфиналы бывают. Посмотрим на то что есть)
rhskmz
rhskmz
сегодня в 13:39
Что будут петь после проигрыша ?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:56
Напился и стал понты колотить.
Johnes
Johnes
сегодня в 12:54
Аргентина победит Хорватию однозначно! Аргентина в финале!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:29
В любой стране есть свой губерниев
shlomo
shlomo
сегодня в 12:19
У Аргентины есть шанс отомстить за соседей бразильцев, а заодно и выбить вторую кряду топ-сборную Европы. НО есть у Аргентины и личная вендетта с Хорватией. На чемпионате мира в России Лука Модрич и компания очень больно щелкнули по носу Лео Месси, разгромив Аргентину 3:0 и выиграв группу. Из-за чего аргентинцы попали на французов и вылетели. Прошло четыре с половиной года и жребий снова свел команды ЧМ....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Narek89 (раскрыть)
сегодня в 12:18
Смотря что понимать под адом.
Narek89
Narek89
сегодня в 12:17
Да, хорваты идут, интересно куда - в ад?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:13
И думаю пройдут, характер у них есть
Гость
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