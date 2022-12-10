Хорватский журналист: «Аргентина, Месси, ждите — хорваты идут!»

Хорватский журналист издания 24Sata Томислав Габелич высказался о победе национальной команды над Бразилией в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (1:1, 4:2 по пенальти).

Вся Хорватия в полном шоке! Это невозможно! Мы выбили лучшую команду этого турнира.

Думаю, что после такого праздника, который устроила наша сборная, хорватские болельщики найдут способ, как напиться в Катаре. Команда доказала, что у неё есть характер, а наш вратарь Ливакович — просто чудотворец и гений!

Из двенадцати последних матчей на чемпионатах мира мы проиграли лишь финал французам. Сможем ли после победы над бразильцами выйти в финал? Теперь точно да. Думаю, что с такой самоотдачей мы способны и выиграть этот мундиаль. Аргентина, Месси, ждите, хорваты идут!