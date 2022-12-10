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Неймар: «Вылет Бразилии — это кошмар. Не знаю, останусь ли в сборной»

сегодня, 13:59
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022.

«Селесао» проиграли Хорватии в 1/4 финала турнира (1:1, 2:4 по пенальти).

Не знаю, уйду ли я из сборной. Думаю, на эмоциях не стоит говорить слишком много. Посмотрим, что будет дальше.

Произошедшее — кошмар. Я не могу поверить в то, что произошло. Это поражение будет долго напоминать о себе. Так грустно из-за этого. Хотел бы поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение. К сожалению, мы не осуществили свою мечту, но это футбол, такое случается. Теперь пора идти домой, оплакивать это поражение и страдать.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:03
Чемпионат вразвалочку закончился для бразильцев вылетом вразвалочку. Во всех играх они играли в полную силу и на высоких скоростях не больше тайма в каждом матче. Остальное время пижонили. Их затягивание время и сыграло с ними злую шутку. Перепас на фланге без продвижения вперед привел к ошибке и контратаке. Во время серии пенальти бразильцы молились и плакали,а хорваты были уверены в себе.
Слова Маслаченко попали в этом матче в точку даже больше,чем в том памятном финале
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
сегодня в 15:54
Надо было тебе первым пенальти бить и вместо этого Маркиньоса.. неужели сам не додумался? а так жаль конечно😏
Знатог
Знатог
сегодня в 15:34
Игра Бразилии это не то что было раньше. Забив 1 гол хотят выиграть. Раньше бывало, Бразилия вела в счёте, соперники сравнивали, потом бразильцы забивали ещё. Сейчас какой-то хорватии не могут 115 минут забить.
Mher Door
Mher Door
сегодня в 15:11
Вылет Бразилии — это кошмар.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:02
Играть надо а не дурака валять на поле.
drug01
drug01 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 14:37
Просто всё закончилось своевременно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:21
Это не кошмар,, а справедливость
VWV
VWV
сегодня в 14:20
Неймар может играть и до 34, почему нет?
9gt5756pd9h2
9gt5756pd9h2
сегодня в 14:15
Надо было играть до конца
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:12
...и что не жить дальше, в Парижике всё размерено, модненько, стабильненько, напрягаться за всю многострадальную Бра не
царское дело...!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:07
Жаль бразильцев ? Однозначно ! Они показывали действительно хороший футбол. Но в этой игре не всегда побеждают те кто играют лучше или красивее... Хорватия дотерпела и реализовала свой единственный удар в створ ворот (да и свой единственный более-менее опасный момент в матче ). Виноват ли тренер? Странно было видеть бразильцев играющих не совсем в свой футбол. А после забитого гола ,когда они стали как бы тянуть время (играя непонятно во что),я подумал что они так "доиграются",что и случилось буквально через минуту... Если это была установка тренера-то вина однозначно на нем (как и выбор тактики на игру) !
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:06, ред.
Не отчаивайся ,ты сделал то что должен был делать ,главное разочарование -это Винисиус,Родриго,Ришарлисон,а главное Тите очередной раз наступил на собственные грабли !Думаю к следующему чемпионату мира -Инфантино уберут и его коррупционные связи!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:05, ред.
Поплачь в подушку с купюрами, полегче будет.
Это всяко легче чем быть командой на поле и удержать хотябы счёт
karnager
karnager
сегодня в 14:04
Останется, и будет пытаться бить рекорд Роналду по голам, всего-то 40 штук положить)
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