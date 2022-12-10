Неймар: «Вылет Бразилии — это кошмар. Не знаю, останусь ли в сборной»

Нападающий сборной Бразилии прокомментировал вылет своей команды с ЧМ -2022.

«Селесао» проиграли Хорватии в 1/4 финала турнира (1:1, 2:4 по пенальти).

Не знаю, уйду ли я из сборной. Думаю, на эмоциях не стоит говорить слишком много. Посмотрим, что будет дальше.

Произошедшее — кошмар. Я не могу поверить в то, что произошло. Это поражение будет долго напоминать о себе. Так грустно из-за этого. Хотел бы поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение. К сожалению, мы не осуществили свою мечту, но это футбол, такое случается. Теперь пора идти домой, оплакивать это поражение и страдать.