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Саутгейт рассказал о подготовке к матчу с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022

сегодня, 15:23
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о готовности своей команды к противостоянию с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.

Самое главное для меня в игре — это наш менталитет. Уверен, мы будем готовы тактически к игре с Францией. Важно, чтобы были игроки, которые будут готовы к трудностям. Следующая игра всегда самая важная. Нам предстоит сыграть против хорошего соперника.

Мы начали готовиться к Франции ещё в понедельник, посмотрели все их матчи, пересмотрели нашу игру с Сенегалом. Состав и схема давно определены.

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Все комментарии
shur
shur ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 16:14
..главное, не давать в игре , как на тренеровке, бить Мбаппе с
убойных точек...!!!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 15:28, ред.
А как психологически готова Англия к матчу с Францией?
Ведь психология тоже очень важна для игры команды!
Гость
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