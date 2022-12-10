Саутгейт рассказал о подготовке к матчу с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о готовности своей команды к противостоянию с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.
Самое главное для меня в игре — это наш менталитет. Уверен, мы будем готовы тактически к игре с Францией. Важно, чтобы были игроки, которые будут готовы к трудностям. Следующая игра всегда самая важная. Нам предстоит сыграть против хорошего соперника.
Мы начали готовиться к Франции ещё в понедельник, посмотрели все их матчи, пересмотрели нашу игру с Сенегалом. Состав и схема давно определены.
убойных точек...!!!
убойных точек...!!!
Ведь психология тоже очень важна для игры команды!
Ведь психология тоже очень важна для игры команды!